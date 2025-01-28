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梁天卓：政府應否干預社媒 助焦慮的一代？

【明報專訊】隨着智能手機和社交媒體的普及，青少年的生活方式發生了巨大變化，但這是否真的對他們有益卻值得商榷。兩星期前我在本欄提到一本名為《焦慮的一代》（The Anxious Generation）的新書，作者指青少年的大腦前額葉皮層尚未完全發育，這讓他們特別容易沉迷於社交媒體。

這些平台的設計目的就是吸引注意力，通過點讚、評論等機制讓用戶不斷回來，青少年因此很容易陷入無休止的滑屏與虛擬互動中，忽略學業、家庭和真實友誼。

例如限制使用年齡

更糟的是，過多的社交媒體使用還與焦慮、抑鬱等心理問題有關。這些平台容易放大同儕比較、網絡霸凌，以及對自我形象的不安，對青少年心理健康造成不小的壓力。

所以，政府是否應該出手干預，比如設定社交媒體的最低使用年齡？這個問題並不簡單。一種常見的反對意見是，家長比政府更了解孩子，也更關心他們，應該由家長來決定孩子是否能用社交媒體。

但社交媒體有一個特殊之處：社交網絡的外部性。當一個孩子用上社交媒體後，他的朋友很可能也會受到影響，進而讓更多孩子加入。這種現象讓一些家長即使想限制孩子使用，也面臨來自同儕的巨大壓力。因此，政府干預可能在某些情况下有其必要性。

一些國家已經開始探索相關政策，比如限制使用年齡或要求平台獲得家長同意。雖然這些政策的效果還需觀察，但它們為我們提供了一些啟示。

要防矯枉過正 影響自由

當然，政府干預也有挑戰。如何驗證年齡？如何避免過度限制而影響自由？政策制定需要謹慎權衡，既要保護青少年，也要避免矯枉過正。

維克森林大學經濟系副教授 facebook.com/tommyleungpage

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[梁天卓 經濟學爸]