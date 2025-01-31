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鮑威爾：通脹仍偏高 毋須急調整幣策 金管局提醒港息一段時間維持較高水平

標籤：經濟

【明報專訊】美國聯儲局在本港時間周四凌晨公布議息結果，一如市場預期自去年9月以來首次不減息，聯邦基金利率目標區間維持在4.25厘至4.5厘，惟議息聲明當中對通脹和經濟的表述較12月有明顯變化，包括刪除「通脹邁向2%的目標有進展」，保留「通脹仍維持稍高水平（somewhat elevated）」的論述。主席鮑威爾在議息後記者會表示，去年聯儲局已減息1厘，貨幣政策已較早前明顯放鬆，美國經濟仍然強勁，因此當局不需急於再調整貨幣政策立場。

明報記者 歐陽偉昉

本月議息聲明亦刪除「勞動市場情况整體放緩，失業率上升但維持低位」的說法，改為「失業率在低位企穩，勞動市場維持穩固」，鮑威爾回應只是「縮短句子」，12月議息後公布兩次通脹數據維持在2%的水平，當局依然對達至通脹穩定在2%的目標有信心。議息結果公布前夕，美國10年期國債孳息上升至4.589厘水平，議息結果公布後逐步回落，截至香港時間昨晚8時於4.5厘水平徘徊，至於美匯指數則變化不大。

議息聲明刪通脹邁2%有進展論述

對於3月是否仍有機會減息，鮑威爾重申不急於調整貨幣政策，勞動市場放緩風險已經減弱。當局需要見到通脹降溫真正有進展，或勞動市場有疲弱迹象才會調整利率。至於會否有需要掉頭加息，他則指長端利率上升，已對經濟起收緊作用，能夠平衡通脹和就業雙重目標，不需要對個別月份數據過度反應。市場預期聯儲局3月不減息概率上升，昨晚較周二增11.5個百分點至80%（見圖），不過預期至6月不減息的概率僅升2.5個百分點至27.6%，全年仍有較高機會減息兩次，機會率為32.9%。

鮑威爾：未晤特朗普 拒評施壓減息論

美國總統特朗普上周施壓聯儲局減息，表示會與鮑威爾會面並稱聯儲局會聽從其要求。鮑威爾回應沒有和特朗普會面，不適合評論其言論，當局將繼續一如既往地開展工作。他又指尚未清楚關稅、移民、財政和監管政策會有何變化，要較為明確後才能合理評估對經濟的影響；與2019年關稅相比，美國通脹從高峰回落，向中國進口貨品集中度下降，是次關稅對通脹和經濟影響或有不同。

學者料上半年減息一次 下半年不減

冠域商業及經濟研究中心主任關焯照表示，美國勞動市場穩定令聯儲局暫停減息，個人消費開支指數（PCE）去年基數較高，料今年首季通脹會小幅回落，上半年仍有減息空間。不過，現時市場預期美國經濟有2.5%至3%的強勁增長，勞動市場接近全民就業，再減息空間不多，加上股市已習慣較高的利率，科技股盈利表現理想帶動美股周四盤後反彈，除非特朗普政策刺激通脹回升，他預期聯儲局上半年減息一次後，下半年不會減息。

昨日香港為農曆新年假期，預計大型銀行於下周一（2月3日）公布最優惠利率（P） 變動，料亦會保持不變。金管局表示，未來美國減息仍有不少變數，取決於通脹和就業數據走勢、此前減息效果，以及新一屆政府財政和經濟貿易政策對經濟活動的影響。當局提醒，本港利率於可見的一段時間內仍可能會處於較高水平，呼籲市民決定置業、按揭或其他借貸時，應繼續小心考慮及管理利率風險。