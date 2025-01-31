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歐央行減息0.25厘 料通脹今年降至2%

標籤：經濟

【明報專訊】歐央行公布各指標利率下調0.25厘，符合市場預期，亦為2024年6月以來第5次減息。其中隔夜存款利率下調至2.75厘；主要再融資操作（MRO）及邊際貸款利率（MLF）分別降至2.9厘和3.15厘，自2月5日起生效。歐央行聲明指出，降低通脹進程按預期進行，預期可在今年降至2%的中期目標。

隔夜存款利率降至2.75厘

歐央行指出，大部分指標顯示通脹將持續穩定在目標區間，雖然部分行業的工資和物價於過去保持上升，令本地通脹仍受相關延後影響，不過工資增長如同預期放緩，企業利潤亦緩衝部分通脹影響。經濟方面，現有貸款仍受過去加息影響，經濟仍面臨阻力，不過實際收入增加和緊縮政策影響逐漸消退，可為需求逐漸帶來支持。美匯指數昨受美國聯儲局議息結果偏向鷹派影響而略為上升，歐元曾跌至1.039，惟歐央行公布議息結果後跌幅略為收窄，截至晚上9時半報1.0407，下跌0.13%。

歐元區上季GDP升0.9%遜預期

此外，歐盟統計局昨日公布，歐元區去年第四季GDP按年增長0.9%，低於市場預期的1%，增速與第三季相同，按季則錄得持平，預期為增長0.1%，扭轉去年第三季按季增長0.4%，12月失業率按月上升0.1個百分點升至6.3%。兩大主要經濟體德國和法國，上季GDP按季分別倒退0.2%和0.1%。歐洲經濟進一步放緩，市場提升今年歐元區減息預期，彭博引述數據顯示投資者昨日預期至年底前將減息94點子（1厘等於100點子），較周三多6點子。