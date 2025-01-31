Tesla少賺71%遜預期 擬年內推無監督全自駕

Tesla周四美股開市早段最多升逾6%，惟及後升幅逐步收窄。集團行政總裁馬斯克於分析員會議上表示，去年第四季集團擁有接近200萬輛的年化速度交付量，第四季於中國市場的車輛交付量更創歷史新高；他又指會保持專注最大產量化，並加大在自動駕駛領域的投入。

全球銷量10年首降

季內Tesla減價去存貨，主要收入來源的電動車收入下跌8%，經營毛利率按季跌4.6個百分點至6.2%，按年則少兩個百分點。集團又指出，季內每輛車的生產成本達到了歷史最低水平，少於3.5萬元，主要受惠於原材料成本的改善，部分抵消了融資及租賃選擇的投入。

欲上半年推更實惠車

Tesla透露，計劃在今年上半年推出「更實惠」的車型，有關的新車型將結合下一代平台和現有平台的零件，並在現有生產線上生產，雖然這生產方式令成本降低的幅度低於預期，但可以更有效率地提升產量，至於該車售價尚未確定，但有汽車媒體預估售價可能會在3萬元左右。

馬斯克形容今年是重要一年，因為FSD技術將持續快速改進，6月份將在德州奧斯汀開啟收費的無監督FSD服務，相關技術粗略估計可帶動一部車的每周使用時數，由目前大約10小時提升至50小時、甚至更多，「明年（FSD）事情將會迅速發展，到2027年及2028年將非常迅速」。他又指會積極推動年內在中國、歐洲推出有監督的FSD。此外，他認為Optimus人形機械人具有巨大商業發展潛力，甚至可創造逾10億元的收入，超過汽車業務成為公司主要收入來源，但目前尚未有確實推出市場的時間表。

明報記者