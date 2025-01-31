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薛偉傑：華為智能手機內地市佔率回升 去年排第二

【明報專訊】根據最新數據，華為在內地市場的智能手機出貨量和佔有率去年顯著回升，已經超越蘋果，回到第二位。而《日經新聞》最近的報道更聲言，華為在晶片和作業系統實現了國產替代，穩住內地市場之後，更有意回歸國際市場，希望在60多個國家或地區重新大展拳腳。

根據市場研究機構Canalys的統計報告，2024年中國內地市場智能手機出貨量達2.85億部，比2023年增長4%。其中，vivo以4930萬部的出貨量和大約17%的佔有率排名第一。而華為也展現出強勁的回暖勢頭，其內地出貨量去年大升約37%，達到4600萬部，拿下大約16%的佔有率，超越蘋果成為第二名。而蘋果去年在內地市場的出貨量則跌至第三位。緊隨其後的則是OPPO和榮耀（HONOR）。而另一市場研究公司Counterpoint的數據亦顯示，vivo去年以17.8%的佔有率在內地智能手機市場排名第一，華為以16.3%排名第二，小米以15.7%排名第三，蘋果以15.5%排名第四。最令人意外的是，根據Counterpoint的數據，華為去年第四季在內地市塲的佔有率高達18.1%，不但比它2023年同期的15.2%佔有率高出2.9個百分點，更加力壓小米和蘋果，而排名第一。

不過，筆者對這一點會略作保留。因為根據Canalys的數據，儘管蘋果去年第四季在內地的出貨量出人意料地按年大跌了25%，只有1310萬部，但仍然在該季勉強保住第一位（蘋果第四季的出貨量通常最高，因為推出新款iPhone）。雖然vivo和華為去年第四季在內地的出貨量分別增長14%和24%，兩者都達到1290萬部，但也只能並列第二位。

日媒稱華為擬回歸國際市場

而《日經新聞》近日的報道更聲稱，華為在晶片和作業系統實現了國產替代，穩住內地市場之後，最近更雄心勃勃，有意回歸國際市場。《日經新聞》發現，去年底，在香港市中心的主要街道、迪拜的主幹道路、馬來西亞首都吉隆坡到機場的高速公路旁邊，都出現了華為最新的摺疊智能手機Mate X6系列的大型廣告牌。事實上，去年12月，華為還在迪拜舉辦旗艦產品發布會，展出Mate X6系列等新產品。

《日經新聞》表示，Mate X6系列繼去年12月在中國大陸和馬來西亞推出，今年1月8日在香港推出之後，還即將在歐洲多個國家開始銷售。它對華為各地區的官網做統計之後發現，Mate X6計劃進駐的國家和地區一共超過30個，包括中東和南美。至於華為去年4月推出的另一旗艦手機Pura 70系列，雖然沒有在美國、日本、韓國、巴西等銷售，但已經向60多個國家和地區出貨云云。而個別內地媒體更聲稱，華為有意重返國際市場這個消息，已經獲得華為內部人士的口頭證實。

16%市佔率被視為「鴻蒙」生死線

《日經新聞》表示，根據華為以往披露的資訊，華為在2020年曾經在105個國家和地區提供其智能手機的售後服務，但到2023年已減少了大約一半。而根據市場研究公司的數據，在這段時期，海外市場出貨量佔華為智能手機總出貨量的比例，亦由大約三成大幅減少至不到一成。 內地媒體去年曾經引述華為內部的消息說，指華為的高層當時研判認為，16%佔有率是一個作業系統能否存亡的生死線。即是說，華為的「鴻蒙」作業系統能否站穩陣腳，要視乎華為能否在內地智能手機市場取得至少16%的佔有率。巧合地，根據Canalys的數據，華為去年在內地智能手機市場的佔有率剛好就是大約16%，僅僅達到其高層定下的目標。但問題是，這是僅談內地市場而已。在外國市場，並不存在為了愛國熱情而購買華為的智能手機的誘因（除了在小部分華僑圈子內），尤其是要轉用「鴻蒙」作業系統，以及製程精密略遜一籌的「麒麟」處理器。華為的智能手機要在全球市場取得16%的佔有率，並不容易。

筆者認為，華為在西歐、迪拜、馬來西亞等推出旗艦手機，主要作用只限於宣傳和形象工程，實際出貨量未必很大。尤其是西歐國家，在美國壓力下，當地流動通訊網絡商基本上不會銷售華為的智能手機。反而，華為若在非洲國家主力推較高性價比的型號（例如Pura系列的Lite版以及nova系列、「暢享」系列等），還有些機會取得突破。因為非洲國家和中國的經貿關係遠比和美國密切，而當地亦一直大量採用華為電訊網絡設備，美國的壓力和抹黑原則上並不奏效。再者，對於非洲的部分商人和消費者來說，GMS（Google Mobile Services）和Android作業系統亦未必是必不可少。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 科技觀潮]