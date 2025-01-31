曾淵滄：特朗普或最終逼中國購美油氣

基本上，特朗普是欺善怕惡的人，加拿大的杜魯多見到特朗普像老鼠見到貓，當然任他欺負，一點也不敢吭一聲，只好自己下台了事。而中國卻有膽識要求美國「好自為之」。特朗普要向加拿大產品徵收25%關稅，那是考慮到加拿大沒有能力與美國打關稅戰，加拿大向美國出口的產品以能源為主，是石油、天然氣。這也是特朗普想開發的。美國開採石油的成本比加拿大高許多，因此正好向加拿大的石油徵收關稅以提高美國石油的競爭力。特朗普要向墨西哥產品徵收25%關稅，那是因為他明白，當年美國大舉向中國產品徵收關稅後，不少中國廠商就到墨西哥設廠，然後免稅進入美國，在特朗普眼中，這些在墨西哥生產、但廠商是來自中國的產品也是中國產品，應該徵稅。

當年，特朗普向中國產品徵收25%關稅，這些關稅在拜登任內依舊保留不變，因此，現在向墨西哥產品徵收25%關稅基本上是看齊了美國直接向中國產品徵收的關稅。

基於這個道理，不排除將來有一天，特朗普會向東盟進口的產品也徵收25%關稅，因為過去幾年，也有不少中國廠商到越南、印尼設廠，產品以出口美國為主。估計特朗普也會堵塞中國廠商這個途徑。換言之，中國仍然是特朗普想打壓的最重要目標。特朗普不會讓中國廠商通過墨西哥、越南及印尼而避過美國的關稅。果真如此，中國廠商也不必再考慮可以跑到其他國家設廠以避開美國的關稅，乾脆努力開發美國以外的新巿場。

近日特朗普說會在現有關稅之上再加徵中國產品10%關稅，為什麼特朗普不再度大幅提升中國的關稅而只是加徵10%關稅？原因是再加多一點關稅實必影響美國的通脹，中國廠商不會因為面對關稅而減價，因此，最後承擔關稅的人是美國的消費者，這就造成通脹，影響美國選民對特朗普及其共和黨的支持度。中國產品競爭力很強，加關稅後的競爭力也不是美國或其他國家的產品可以取代的。

退出氣候協議 料鋪路大舉開採油氣

特朗普還說他很希望不必向中國產品加徵這10%的關稅，當然，這必須是有條件的，條件應該是要求中國多買美國的產品。2020年，特朗普與中國的劉鶴簽署的首階段美中貿易協議的主要內容就是要求中國多多購買美國的產品。現在美國有什麼東西賣給中國？估計就是特朗普想大舉開採的石油與天然氣。特朗普為了開採美國地底下的石油與天然氣，不惜退出巴黎世界氣候協議。

大學教授 曾淵滄

[滄海明珠]