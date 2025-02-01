蘋果上季銷售升4%新高 大中華營業額跌逾一成

擬4月推簡體中文版服務

蘋果行政總裁庫克派「定心丸」，預告隨着人工智能（AI）操作系統Apple Intelligence在中國和印度等主要國家推出，將對未來iPhone銷售提供刺激，而簡體中文版服務計劃將於4月推出。

受惠銷售下跌憂慮紓緩，蘋果早段股價上漲4%，高見247.19美元，為1月6日以來高位。

中國舊換新補貼料刺激銷量

蘋果預期截至3月底的現財年第二財季營業額錄低至中的單位數增長，服務部門預期錄低雙位數增長，但強美元或拖累整體營業額約2.5%。如果扣除匯率因素，營業額增幅與首季的6%增幅相若，市場則預測第二財季營業額約954.6億美元，每股盈利1.66美元。最少8名分析師上調該股目標價，目標價中位數上調至250美元，摩根士丹利更調高至275美元，比周四收市價237.59元有15.7%的潛在升幅。

庫克表示，中國市場營業額降幅其中一半主因受渠道庫存變化影響，而Apple Intelligence尚未在中國地區推出。上財季結束後，中國公布舊換新補貼，這將刺激蘋果產品銷量。個別產品方面，整體iPhone營業額691.38億美元，跌0.8%，較市場預期錄增長遜色，庫克提及在推出Apple Intelligence服務的市場中，iPhone業績表現優於尚未推出的市場。Mac營業額增長15%至89.8億美元，iPad營業額升15%至80.8億美元，服務收入升13.9%，至263.4億美元。目前使用該集團設備的數量升6.8%，至23.5億部，擁有超過10億名用戶。

庫克稱DeepSeek推動效率是好事

被問及DeepSeek推出的人工智能模型，庫克認為創新推動效率是好事，而蘋果在人工智能中採用混合模式，執行簡單任務方面，採用其定制晶片的人工智能模型，其他複雜的任務透過與人工智能模型供應商的合作在雲端運行。