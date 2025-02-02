特朗普對華加關稅 中概股人民幣挫 恒指黑期跌202點 離岸人民幣失守7.3

明報記者 歐陽偉昉

上周五納斯達克金龍中國指數下跌3.53%，收報7052點，不過上周DeepSeek帶動資金追入中資科技股，全周仍錄1.11%升幅。有恒指黑期之稱的HS50指數期貨昨日收報20,493點，較上周五關稅消息公布前高位跌0.98%或202點，不過較上周二中午港股收市時，仍升1.35%或272點。此外，關稅消息亦拖累離岸人民幣下挫390點子（1元等於1萬點子），失守7.3水平（見圖），全日收報7.3213，下跌280點子。

分析：市場已有預期 衝擊未必大

白宮新聞發言人萊維特（Karoline Leavitt）於記者會上稱，上屆政府對中國快速發展人工智能袖手旁觀，市場擔心美國落實關稅後再加強對華半導體出口管制，阿里巴巴發布新AI模型急升後，上周五ADR回吐3.8%，折合收報96.26港元，不過仍較港股上周二收市高9.01%。另一隻AI股百度，ADR上周五下跌4.4%，折合收報88.25港元，較港股仍高收0.52%。在美擁有電商業務TEMU的拼多多（美：PDD）上周五跌3.02%，收報111.91美元，全周升2.57%。

特朗普早於去年11月當選後，已提及會在上任後向中國貨品加徵關稅，並於1月21日提及擬於2月1日實施。東亞銀行財富管理處高級投資策略師陳偉聰認為，市場現時對關稅和晶片進一步禁售的關注，較內地AI技術為高，港股周一復市後AI股不會下跌太多，整體中資股氣氛和資金流會有較大壓力，出口股難免走弱，不過市場對加徵10%關稅已有所預期，雖然實施時間較預期為早，但不致對市場有很大衝擊。

市場更關注3月兩會經濟刺激政策

展望後市，陳偉聰認為關稅影響港股下跌空間有限，不過AI利好消息限於科技股，而且市場亦質疑DeepSeek整體成本是否現時顯示般低，內地半導體股亦面臨進一步收緊出口限制等變數，市場未必會長期炒作內地AI股，恒指上行空間亦不多。市場現時較關注內地在3月兩會前後發布刺激經濟政策，以及公司即將公布的去季業績，料恒指暫時在2萬點上下各2000點區間波動。