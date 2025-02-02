OpenAI稱領先地位被削 推輕量級人工智能模型

奧爾特曼稱，雖然他個人認為需尋找一個不同的開源策略，但公司總體傾向閉源開發方式，現時開源策略亦非其優先事項。首席產品總監Kevin Weil則稱，正考慮開放舊有的人工智能模型。對於市傳ChatGPT加價，奧爾特曼指，希望日後讓ChatGPT變得更便宜。該公司早於去年12月宣布o3-mini計劃，應付與程式設計、數學和科學等問題，採用中等推理能力，測試顯示平均反應時間為7.7秒，比o1-mini快24%，在處理複雜問題時，重大錯誤率降低39%。

市傳美國政府正在調查DeepSeek是否通過新加坡的第三方公司購買Nvidia（英偉達）（美：NVDA）晶片，以規避美國出口管制。新加坡貿易及工業部發表聲明，指新加坡作為一個國際商業中心，美國和歐洲大型企業在當地有大量運作業務。當局引述Nvidia解釋，指不少客戶經位於新加坡的公司為其產品購買晶片，運向美國和其他西方國家，沒有理由相信DeepSeek從當地獲得了任何受出口管制的產品。根據Nvidia第三季業績，新加坡市場佔公司營業額約22%，新加坡指，期望Nvidia等美國公司應遵守美國出口管制和新加坡法律，當地海關和執法部門將繼續與美國密切合作，並會堅決果斷打擊違反規則個人和企業。