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中證監吳清：鞏固市場回穩向好勢頭

標籤：經濟

【明報專訊】中證監主席吳清昨日《求是》雜誌撰文，公布下一階段推動資本市場發展重點。他指當局將堅持「穩字當頭」，鞏固市場回穩向好勢頭，包括會同人民銀行等更好發揮結構性貨幣政策工具效用，豐富穩市政策工具，做好增量政策儲備，並做好債市風險防控，落實金融支持地方政府化債等政策措施，防範風險疊加共振。

推動「惠港5條」落實落地

吳清提及，今年內地資本市場形勢仍然複雜多變，外部輸入性風險加大，與內部風險因素交織疊加，但總體而言，中國經濟基礎穩，應對各種風險挑戰的政策工具豐富，今年內地宏觀政策取向更加積極有為，逆周期調節力度加大，資本市場自身投資價值進一步突顯。

深化資本市場改革方面，吳清表示，將執行推動中長期資金入市工作，建立長周期考核機制，提高投資A股規模和比例，加快構建「長錢長投」政策體系，建立與投資者利益綁定的考核評價和激勵約束機制，支持指數化投資發展。

融資方面，當局將優化境外上市備案制度，穩步拓展資本市場跨境互聯互通，優化合格境外投資者制度，繼續推動資本市場「惠港5條」落實落地，大力支持香港鞏固提升國際金融中心地位，積極穩妥拓展與境外市場合作。

此外，當局將做好支持優質未盈利科技型企業發行上市，發展多元化股權融資，促進暢通私募股權、創業投資多元化退出渠道。推動上市公司改善投資者回報方面，吳清表示會落實上市公司市值管理指引，加大上市公司分紅、回購激勵約束，倡導註銷式回購，引導盈利和現金流穩定的企業增加分紅頻次、提高分紅水平，並進一步發揮資本市場併購重組主渠道作用。