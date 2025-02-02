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金融巨企退淨零聯盟 美ESG退潮

【明報專訊】特朗普當選美國總統以來，抵制ESG（環境、社會及企業治理）的浪潮不斷加劇，令ESG的投資面臨愈來愈大的挑戰。美國一些保守派州份加強對ESG投資採取法律攻勢。就在特朗普1月20日上任前，田納西州總檢察長Jonathan Skrmetti宣布與貝萊德（BlackRock）（美：BLK）達成和解，貝萊德同意為其可持續投資策略，配合新的披露要求。Skrmetti表示，貝萊德是ESG投資的核心，隨着這家全球最大資產管理公司願意接受這項和解協議，反映ESG時代已經終結。

資料來源：彭博社、華爾街日報

繼美國六大行（摩根大通、摩根士丹利、花旗銀行、美國銀行、富國銀行和高盛）近期相繼退出由聯合國支持的「淨零銀行聯盟」（Net-Zero Banking Alliance，NZBA）後，貝萊德在1月上旬也退出同樣由聯合國支持的「淨零資產管理公司倡議」（Net Zero Asset Managers initiative，NZAMI）。迹象顯示，涉及減排等ESG投資理念已在華爾街退潮。

美六大行貝萊德相繼退出

以民主黨為代表的自由派近年提倡以ESG作為評估企業表現的重要框架，評估內容包括碳減排、員工待遇及董事會透明度等，以促進社會、地球資源及環境可持續發展。不過特朗普陣營的保守派政客、投資者及企業家，一直抨擊ESG投資是自由派推動的政治正確運動，涉嫌利用投資者的資金追求政治目的，妨礙企業履行以股東利益優先的基本義務，限制企業自由發展，拖累企業回報，甚至令不符合自由派綱領的企業受到打壓。

保守州試圖判ESG投資違法

美國多個保守派州份的總檢察長試圖判定ESG投資違法。以得州為首的11個保守州份，去年11月底向貝萊德、領航（Vanguard）及道富銀行提出訴訟，指控大型資產管理公司的ESG投資策略，迫使煤炭生產商減產，推高消費者支付的能源價格，涉嫌違反反壟斷法。

今年1月10日，得州地方法院法官奧康納（Reed O'Connor）裁定，美國航空（美：AAL）任由管理其僱員退休金計劃的貝萊德，將ESG因素置於投資回報之上，有違對員工的義務，違反管理退休計劃的聯邦法律。

根據奧康納提供的數據，ESG投資的回報通常比傳統投資低約10%，例如與2023年的標普500指數及羅素1000指數相比，ESG基金的表現遠遠落後於非ESG基金，ESG相關基金的回報率約8%，標普500指數及羅素1000指數的回報率約為14%。市場有大量ESG指數，而ESG定義也有多種，奧康納未透露其數據來源，暫無法查證其數據的準確度。

奧康納另一個核心論點，是貝萊德在2021年5月的埃克森美孚（美：XOM）股東大會，支持ESG導向的投資公司Engine No.1 所提名的3名異見董事加入董事局。根據埃克森美孚的申報文件，若沒有貝萊德的投票，3人不會當選。受此投票結果影響，埃克森美孚與其他能源股股價短暫下跌。

從表面看來，貝萊德選擇的董事，為埃克森美孚股東造成經濟損失。不過長遠來看，埃克森美孚自2021年以來，跑贏標普500指數能源板塊、MSCI世界能源指數及標普500指數（見圖1）。沒有證據表明，ESG投資將資金從化石燃料領域轉移。

清潔能源股近20年跑輸傳統能源股

自聯合國2004年推出ESG概念以來，全球清潔能源股一直跑輸傳統能源股，只有在2008年及2020年能源危機期間，清潔能源股才跑贏傳統能源股（見圖2）。彭博社的評論文章指出，這表明ESG並未為投資者帶來好處。儘管20年過去，ESG並未為化石燃料產業造成絲毫損害。

反對者質疑ESG對氣候無幫助

對於ESG及其反對者來說，最核心的問題是ESG似乎對大市沒有顯著影響，而全球氣候仍在變暖。這反映ESG的問題，不在於其扭曲市場，而是其並無實效，ESG支持者須解釋其策略為何對大市及現實世界並未產生實際作用。儘管特朗普陣營試圖透過法律及政治手段來遏制ESG投資，但他們所對抗的可能只是其想像出來的威脅。

[企業地球村]