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DEI項目覺醒政策同遭特朗普政府攻擊

【明報專訊】除ESG（環境、社會及企業治理）以外，政府及企業的DEI（多元、平等、共融）政策也是特朗普政府的攻擊目標。特朗普上任近兩周以來，已頒布至少10項總統命令，包括行政命令及備忘錄，旨在消除DEI及其他「覺醒」（woke）政策。事實上，無論是洛杉磯山火、美國通脹，以至美軍黑鷹直升機與美國民航機上周三（29日）在首都華盛頓相撞的空難，都被特朗普政府歸咎為民主黨的DEI政策造成。美國主要企業已開始迎合特朗普的取向，陸續撤出DEI項目。

沃爾瑪Target等取消DEI政策

Meta（美：META）在特朗普上任前已宣布終止DEI項目，解散DEI團隊，不再優先招聘來自弱勢群體的合格應徵者，強調招聘活動將採取公平、一致的做法，不受個人背景影響。未知是否受到特朗普的傳統性別立場感染，Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）近日亦抱怨企業文化過於「女性化」，抑壓了「男性能量」，捨棄了攻擊性等重要品質。Meta（美：META）近日甚至任命了特朗普好友、終極格鬥冠軍賽（UFC）總裁懷特（Dana White）擔任董事。

另一科技巨頭亞馬遜（美：AMZN）亦表示，正審視DEI相關項目，並將逐步終止過時的計劃。麥當勞（美：MCD）、福特車廠（美：F）、波音（美：BA）及沃爾瑪（美：WMT） 等都有類似的行動。在全美經營近2000個門市的大型折扣零售商Target（美：TGT），是最新透露準備結束DEI項目的大型企業。

上周華盛頓空難

白宮歸咎民主黨DEI策略

白宮表示，社會每年為DEI花費數以十億美元，但並未有減少偏見、促進包容，反而放大了敵意，加劇人際衝突。在上周三的空難後，白宮又發通告炮轟前奧巴馬政府及剛下台的拜登政府，促使美國聯邦航空管理局（FAA）的招聘標準，由客觀的個人能力轉向DEI策略，導致有「嚴重智力障礙」的人獲FAA聘用，影響航空安全。紐約大學斯特恩商學院（Stern School of Business）副教授泰勒（Alison Taylor）指出，特朗普的意思是，「你經歷了巨大失敗，而你又推出了DEI計劃，因此DEI是失敗的原因」，儘管這並非事實。

[企業地球村]