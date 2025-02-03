無人機匯演商呻向政府申請時間冗長

沒長期起飛點 重新設場花費高

他指出，由於無人機匯演主要依靠電腦編程，演出全靠事前規劃，故團隊需提早觀察現場環境，包括天氣、信號測試與航線規劃，以確保順利運行。他提到，每場表演須向民航處、海事處、通訊局及警方申請許可，視場地情况或需經康文署批准。

然而，政府未提供長期起飛點，導致每次演出都要重新申請，流程約需一個月，即使用躉船作為起飛點，也需重新申請牌照，使匯演難以常態化。「申請牌照時間都後話，但我們的飛機搬來搬去，人手重新設場，全部都是高人工，物流費和保險費都很高。」

談及無人機安全程度，林漢源表示現時法例要求購買至少1000萬元的第三方保險，而公司過去在香港國際機場中推出全球首場機場無人機表演時，保費更高達3000萬元。他解釋，保費依據意外率、無人機數量等計算，因缺乏數據令風險評估難度較高。

飛行頻率升 助降成本

被問到無人機匯演的利潤，林漢源坦言市場初期因新鮮感而願意支付較高價格，但營運成本亦相對昂貴，因為飛行次數少以致保險費較高，而且需繳交場地租金及租船成本。

然而，隨着市場發展，飛行頻率提升，有助成本下降，例如以往需200萬元的演出，現約100萬元內可完成。他強調，公司目前策略是擴大市場佔有率，「我們看這個只是一個『BB』，現在並不是一個去搶利潤的時間」。