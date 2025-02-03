moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

無人機匯演商呻向政府申請時間冗長

標籤：經濟

【明報專訊】無人機匯演公司X Social Group行政總裁林漢源表示，公司團隊過去3年完成近百場室內外表演，而無人機匯演流程主要是在約1公里範圍內，公司設置儀器接收衛星信號，並透過電腦編程安排表演，最高紀錄曾達10,197架無人機同時升空表演。

沒長期起飛點 重新設場花費高

他指出，由於無人機匯演主要依靠電腦編程，演出全靠事前規劃，故團隊需提早觀察現場環境，包括天氣、信號測試與航線規劃，以確保順利運行。他提到，每場表演須向民航處、海事處、通訊局及警方申請許可，視場地情况或需經康文署批准。

然而，政府未提供長期起飛點，導致每次演出都要重新申請，流程約需一個月，即使用躉船作為起飛點，也需重新申請牌照，使匯演難以常態化。「申請牌照時間都後話，但我們的飛機搬來搬去，人手重新設場，全部都是高人工，物流費和保險費都很高。」

談及無人機安全程度，林漢源表示現時法例要求購買至少1000萬元的第三方保險，而公司過去在香港國際機場中推出全球首場機場無人機表演時，保費更高達3000萬元。他解釋，保費依據意外率、無人機數量等計算，因缺乏數據令風險評估難度較高。

飛行頻率升 助降成本

被問到無人機匯演的利潤，林漢源坦言市場初期因新鮮感而願意支付較高價格，但營運成本亦相對昂貴，因為飛行次數少以致保險費較高，而且需繳交場地租金及租船成本。

然而，隨着市場發展，飛行頻率提升，有助成本下降，例如以往需200萬元的演出，現約100萬元內可完成。他強調，公司目前策略是擴大市場佔有率，「我們看這個只是一個『BB』，現在並不是一個去搶利潤的時間」。