證監料下財年赤字2.4億 擬復收牌費

較今財年預算赤字多61%

事實上，證監會於2023/24年報中早已提及，擬評估於2025/26年度應否恢復收取牌照年費。除了於2019/20年度向所有持牌人士及中介人徵收50%牌照年費之外，證監會自2012/13年度起一直寬免年費。

另外，證監會指下財年預算收入為23.54億元，預算經常性開支為25.92億元，分別較今財年預算增加3.7%及7.2%。開支增加包括因人事費用料增1.3億元。該會建議於下財年增設15個職位，令總人手增加至1037人；其中8個新職與加強虛擬資產監管制度、市場監察和執法調查的人手支援有關；又同時料交易徵費率應維持於0.0027%不變。赤字預算增加，惟證監會指一如過去多年，將不會向立法會要求撥款。

證監會預料扣除下財年2.39億赤字，以及從預留作限定用途的儲備金轉撥1.37億元償還貸款及購置另外一辦公室樓層後，截至2026年3月底，非預留作限定用途的儲備金及預留作限定用途的儲備金，將分別減至62.58億元和9.72億元。

該會又預料本財年預測收入約為22.7億元，較核准預算的約17.18億元增加32.1%，另同期的預測經常開支約為24.18億元，較核准預算的約24.92億元少3%。

此外，會計及財務匯報局亦向財委會提交明年預算文件顯示，該局料下個財年預算總收入及總營運支出，兩者均為3.79億元。另料本財年預測收入及預測營運支出，兩者均為2.78億元。