渣打：推動外企發港元債 降利息 盼成美元債替代選擇 冀短期錄成功案例

明報記者 歐陽偉昉

嚴守敬稱，港元債券多以私募方式以數億元小規模配售，不過去年多間本港公營機構公開發行逾百億元規模港元債券，成功發掘了新投資者，例如機管局在1月初發行185億港元債券，便再創最大規模公開發行紀錄。嚴表示，在公開市場發債能為債券提供買賣流通性，可為港元債券吸引新投資者進場，支持較大規模發債。

本地銀行增港元債券配置

對於新投資者來源，嚴守敬指不少是來自本港銀行，因為銀行吸收港元存款後需要匹配港元資產，而現時貸款業務不多，加上債券發行後立即計息，銀團貸款在批出信用額後，借貸人提取貸款才會計息，所以銀行增加在港元債券配置。去年港元債券發行額按年上升9.87%至3274億港元，今年他期望可升15%。

嚴又稱，港元與美元對冲成本不高，若跨國企業業務上有港元需求，又符合港元債券投資者要求，發港元債會有市場，不但降低利息成本，又可令債券投資者基礎更趨多元化。不過，美元作為國際貨幣，流通性遠較港元債高，企業若要大額發債仍選擇美元，以吸引更多外來投資者。他期望可推動港元債作為客戶融資的補充。

點心債受捧 料今年發行額升30%

去年大型地產商債務問題引起市場關注，嚴守敬指地產商多以銀團貸款融資，公開發行港元債券不太會吸引銀行以外的投資者；且近期行業較多負面消息，難免令投資者要求較高風險溢價，財務穩健的地產商有其他融資渠道，不會傾向現時發債；實力較弱的地產商，則可能以擔保貸款等其他方法融資。

內地減息降低人民幣債券融資成本，嚴守敬表示，現時企業以人民幣發債融資成本約2厘至3厘，美元債則需約5厘，不少內地國企和央企等中資發行人，向他們查詢發行離岸人民幣債券（俗稱點心債），為到期美元債再融資。對投資者而言，除了內地資金經南向債券通買入中資企業債券，以獲得較在岸更高的收益率，境外投資者預期內地續有減息空間，長債債價對利率下跌更敏感，帶動去年開始有10年期或以上的長年期點心債公開發行。去年點心債發行額創歷來新高，按年增22.15%至4626億元人民幣，他預料今年升幅可加快至30%。