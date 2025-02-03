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Anytime Fitness港兩月開3店 稱有發展空間 料續添新舖

標籤：經濟

【明報專訊】跨國連鎖健身室品牌Anytime Fitness（簡稱AF）近月積極在港開設新店舖，今年1月已開設尖沙嘴及屯門安定分店，北角分店亦即將在2月上旬開幕，令今年首兩個月已新設3間分店，而計及北角分店，集團在港合共經營34間健身室。

今年擬亞太區開最多300間

擁有香港、新加坡等8個地區的總特許加盟商Anytime Fitness Corporate行政總裁Ryan Cheal受訪時表示，疫情後港人更注重健康的生活模式，各間分店在疫情期間既沒有結業亦錄得盈利，又指以EBITDA（利息、稅項、折舊及攤銷前盈利）計，香港是集團最成功的市場。他續稱，至2024年12月底旗下8個市場全年合共錄得超過28萬名新會員，人數亦每月錄得增長，今年預計將在亞太區開設250至300間健身室，相信亞洲是AF全球發展最快的市場。

他表示，舒適堡結業某程度上反映了AF的成功，例如AF的健身室面積較細，代表租金更易負擔；如果會員每次付1年甚至18個月的費用，現金流將會成為問題，例如出現季節性波動。不過AF的月繳制度令現金流穩定，即使淡季會員亦會繼續支付費用，品牌亦已尋找出最有效的面積、租金率及會員人數比例，協助港業務增長，應對經濟高低起伏。他表示，AF今年初至今在港已簽署11份授權書，預計兩年內將陸續開業，繼續支持收入增長。

保守計需逾24月達收支平衡

Ryan Cheal透露，每間健身室的投資額約為400萬元，保守而言需時24至30個月達至收支平衡，不過有些健身室在12個月內已錄得盈利，8個地區當中EBITDA最高的店舖亦位於香港。為保持與時並進，AF的健身室每5年會翻新一次，例如在港首間分店，現時的外觀設計較當初已截然不同。

他又指出，香港的健身滲透率不高，更多人希望鍛煉身體，但未有足夠動力，相信仍有很多機會開設健身室。商場業主亦歡迎AF進駐，除了店舖面積合適，亦帶來更多客流量，品牌未來將積極把健身房帶到社區。此外，AF亦設有應用程式，帶動會員可在任何地方健身，亦有營養教學，切合本地的飲食習慣，令健身成為生活一部分。