中國財新製造業PMI 跌至50.1 近4個月低

消費投資品出口收縮 中間品訂單增

從分項數據看，1月生產指數和新訂單指數在擴張區間微升，惟新出口訂單連續兩個月位於臨界點以下（50以下）。部分受訪企業反映海外需求低迷，其他廠商則表示因推出新產品而收到更多海外新訂單。按三大品類來看，消費品和投資品出口收縮明顯，中間品出口訂單增加。

不過，1月就業指數在收縮區間降至2020年3月來最低，或與員工提前返鄉過年、企業裁員節省開支有關。用工減少而新訂單增加，積壓業務量指數在擴張區間微升。

另外，製造業購進物價指數從擴張區間降至臨界點，部分企業反映原料成本上升，但也有部分供應商提供折扣，因而整體成本水平維持不變。接近農曆新年，企業讓利促銷，帶動銷售價格下跌，當月出廠價格指數在收縮區間降至近一年半以來最低。

分析：以舊換新效果或邊際放緩

財新智庫高級經濟學家王喆表示，1月製造業供求增長加快，物流運作流暢，企業主動回補庫存，購買量持續增加。在新一年，大規模設備更新和消費品「以舊換新」等刺激政策效果或邊際放緩。於海外政策不確定增加的背景下，出口環境或惡化，將是中國經濟要面臨的巨大挑戰。他續稱，當前國內有效需求不足，居民消費能力意願有待提升，增加居民可支配所得應為政策重點。此外，去年新出生人口數仍位於低位，相關補助獎勵措施亦應盡快推出。