余偉文：港息料朝向下調 惟關稅影響待觀察

【明報專訊】美國聯儲局上周四凌晨維持政策利率不變，匯豐、中銀香港（2388）、渣打和恒生（0011）等本港大型銀行亦一如預期，昨日公布維持最優惠利率（P）不變，為去年9月以來首次，港銀P現較2022年加息前仍有0.25厘累計加幅。美國總統特朗普上周六（1日）宣布向加拿大、墨西哥和中國提高關稅，或再推高通脹，金管局總裁余偉文昨於立法會會議回應，現時美國關稅、相關反制措施，對全球經濟和通脹影響仍為未知之數，或令聯儲局減息步伐暫停，有關發展仍有待觀察。他預料本港利率走勢會與美國同樣朝向減息，但其步伐及幅度不明朗。
上月聯儲局在議息聲明刪除「通脹邁向2%的目標有進展」的論述，恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇指出，主要是反映近月美國通脹有回升的迹象，加上勞工市場回穩，為聯儲局暫緩減息提供理據。他認為隨着美國新政府推行關稅措施，環球以至美國的經濟及貿易環境將轉趨不明朗，聯儲局將更重視未來數據變化，以訂定利率的走向。
港元拆息在農曆新年假後繼續回落，昨日1個月拆息報3.7359厘，較假前跌9.33點子（1厘等於100點子），較現時新做H按實際按息高23.59點子（見圖）。與銀行資金本相關3個月拆息亦降4.51點子至3.7684厘。按揭轉介首席副總裁曹德明稱，港元拆息維持高於新做按息水平，加上去年銀行減息多於預期，銀行因應美息走勢，以及現時資金成本考量，暫停調整最優惠利率。不過，他認為今年美國仍有減息機會，若聯儲局年內再減息，港銀行會根據自身商業策略或跟隨減P，有機會年底前降至加息周期前水平，將新做按息降至3.25厘水平。