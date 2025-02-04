moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

余偉文：港息料朝向下調 惟關稅影響待觀察

【明報專訊】美國聯儲局上周四凌晨維持政策利率不變，匯豐、中銀香港（2388）、渣打和恒生（0011）等本港大型銀行亦一如預期，昨日公布維持最優惠利率（P）不變，為去年9月以來首次，港銀P現較2022年加息前仍有0.25厘累計加幅。美國總統特朗普上周六（1日）宣布向加拿大、墨西哥和中國提高關稅，或再推高通脹，金管局總裁余偉文昨於立法會會議回應，現時美國關稅、相關反制措施，對全球經濟和通脹影響仍為未知之數，或令聯儲局減息步伐暫停，有關發展仍有待觀察。他預料本港利率走勢會與美國同樣朝向減息，但其步伐及幅度不明朗。

拆息高於新做按息 港銀維持P不變

上月聯儲局在議息聲明刪除「通脹邁向2%的目標有進展」的論述，恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇指出，主要是反映近月美國通脹有回升的迹象，加上勞工市場回穩，為聯儲局暫緩減息提供理據。他認為隨着美國新政府推行關稅措施，環球以至美國的經濟及貿易環境將轉趨不明朗，聯儲局將更重視未來數據變化，以訂定利率的走向。

港元拆息在農曆新年假後繼續回落，昨日1個月拆息報3.7359厘，較假前跌9.33點子（1厘等於100點子），較現時新做H按實際按息高23.59點子（見圖）。與銀行資金本相關3個月拆息亦降4.51點子至3.7684厘。按揭轉介首席副總裁曹德明稱，港元拆息維持高於新做按息水平，加上去年銀行減息多於預期，銀行因應美息走勢，以及現時資金成本考量，暫停調整最優惠利率。不過，他認為今年美國仍有減息機會，若聯儲局年內再減息，港銀行會根據自身商業策略或跟隨減P，有機會年底前降至加息周期前水平，將新做按息降至3.25厘水平。