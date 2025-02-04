余偉文：港息料朝向下調 惟關稅影響待觀察

拆息高於新做按息 港銀維持P不變

上月聯儲局在議息聲明刪除「通脹邁向2%的目標有進展」的論述，恒生銀行經濟研究部主管兼首席經濟師薛俊昇指出，主要是反映近月美國通脹有回升的迹象，加上勞工市場回穩，為聯儲局暫緩減息提供理據。他認為隨着美國新政府推行關稅措施，環球以至美國的經濟及貿易環境將轉趨不明朗，聯儲局將更重視未來數據變化，以訂定利率的走向。

港元拆息在農曆新年假後繼續回落，昨日1個月拆息報3.7359厘，較假前跌9.33點子（1厘等於100點子），較現時新做H按實際按息高23.59點子（見圖）。與銀行資金本相關3個月拆息亦降4.51點子至3.7684厘。按揭轉介首席副總裁曹德明稱，港元拆息維持高於新做按息水平，加上去年銀行減息多於預期，銀行因應美息走勢，以及現時資金成本考量，暫停調整最優惠利率。不過，他認為今年美國仍有減息機會，若聯儲局年內再減息，港銀行會根據自身商業策略或跟隨減P，有機會年底前降至加息周期前水平，將新做按息降至3.25厘水平。