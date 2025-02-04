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張德熙：金價今年或升穿3000美元

標籤：經濟

【明報專訊】香港黃金交易所（原金銀業貿易場）昨日舉行新春開市儀式，主席張德熙稱，受地緣政治、息口下降趨勢及貿易戰等因素持續影響，全球黃金需求熱度不減，現時金價「高處未算高」。他預期蛇年國際金價將穩步上揚，不排除升穿每盎司3000美元水平，而大幅回調機率則相對較低，估計金價上升與下跌機會率約為七比三。

本港九九金蛇年首日高開高收，開市價每両報25,928元，較農曆年前最後一個交易日收市價升328元或1.28％，並以全日高位收市，收報25,990元，升390元或1.52％。

北部都會區符金庫選址

張德熙表示，今年將繼續推進新實體金庫選址，並積極諮詢各界別持份者意見。他認為，金庫位置需兼顧交通便利及安全，亦要便利各大金商。而北部都會區作為新發展區，各項配套設施足以承載金庫功能。新金庫設計存儲量將達到1000至2000噸，構建工作較漫長且不簡單，期望於2027年展開建設，現階段應擴展機場金庫規模。

數碼黃金冀首兩季內落地

至於開發數碼經濟方面，數碼黃金GoldZip（XGZ）現時已在新加坡註冊，並預計今年首季開始營運。張德熙指出，數碼黃金為香港黃金交易所未來發展重點之一，目前正與本地合規持牌的虛擬貨幣交易所洽商，嘗試將數碼黃金以RWA（現實世界資產）代幣化方式發行，希望在今年首兩季內將數碼黃金從新加坡轉至香港落地。

張德熙預計，今年香港實物黃金交易量將按年增長一成至一成半，至於全球市場或會增長三成。他表示，香港黃金交易所經更名及公司化改制後，未來將會加強優化企業管治及增加透明度，以便對外招收新會員及吸納國際行商加入。張德熙透露，該所自去年註冊成立以來，已接獲多家內地及海外金商與銀行機構的入會查詢，惟由於交易所於今年1月1日才正式投入運作，現階段暫時未有新成員正式加入。