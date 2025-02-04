證監下財年預算增7.2％ 李慧琼：公營機構有責任「開源節流」

【明報專訊】財經事務委員會昨開會討論證監會下個財政年度的預算，證監會料下財年預算開支較本財年的預測增7.2％，並打算增設15個職位。民建聯立法會議員李慧琼表示，雖然證監會工作非常重要，但於港府「開源節流」的大背景之下，包括證監會在內的公營機構亦有責任「開源節流」，表示所有政府部門均面對增加工作量的問題，並預料政府各部門未來將進一步削開支，指出證監會增加人手及開支的做法不太公平。
近期港府積極發展虛擬資產，證監會表示，預料下財年人事費用增加1.3億元，並增設15個職位，當中8個職位為加強虛擬資產監管制度、市場監察及執法調查人手支援，另7個則為加強證監會的資訊科技及機構支援。
李慧琼表示：「（證監會打算增開支及人手）對其他（政府）部門唔係好公平，喺呢個大背景底下（政府）所有部門都要cut（削開支），公營機構係咪都要應該諗下都係要cut呢，就算唔係，都唔應該增加。我哋留返嘅儲備雖然暫時屬於證監會，但都係（屬於）香港市民。」
證監會主席黃天祐提到，該會於過去5個財年中，當中有3年凍結職位數目，而擬增加15個職位則與落實一系列資訊科技項目有關，包括應用人工智能，加強人手處理虛擬資產牌照，以及持續監督有關活動等。
另外，證監會表示牌照年費寬免將於下月結束，黃天祐表示基於「用者自付」原則，決定於下財年起恢復徵收牌照年費，而有關決定考慮到業界經營持續改善，其年費佔券商收入比例甚低等因素。
立法會議員（金融服務界）李惟宏於總結時提到，雖然證券界經營有所好轉，但整體仍有不少中小企面對困難，希望證監會考慮恢復徵收牌照年費的五成或七成，而非全數徵收。