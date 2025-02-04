證監下財年預算增7.2％ 李慧琼：公營機構有責任「開源節流」

近期港府積極發展虛擬資產，證監會表示，預料下財年人事費用增加1.3億元，並增設15個職位，當中8個職位為加強虛擬資產監管制度、市場監察及執法調查人手支援，另7個則為加強證監會的資訊科技及機構支援。

增設職位監管虛擬資產

李慧琼表示：「（證監會打算增開支及人手）對其他（政府）部門唔係好公平，喺呢個大背景底下（政府）所有部門都要cut（削開支），公營機構係咪都要應該諗下都係要cut呢，就算唔係，都唔應該增加。我哋留返嘅儲備雖然暫時屬於證監會，但都係（屬於）香港市民。」

證監會主席黃天祐提到，該會於過去5個財年中，當中有3年凍結職位數目，而擬增加15個職位則與落實一系列資訊科技項目有關，包括應用人工智能，加強人手處理虛擬資產牌照，以及持續監督有關活動等。

另外，證監會表示牌照年費寬免將於下月結束，黃天祐表示基於「用者自付」原則，決定於下財年起恢復徵收牌照年費，而有關決定考慮到業界經營持續改善，其年費佔券商收入比例甚低等因素。

下財年恢復徵收券商牌照年費

立法會議員（金融服務界）李惟宏於總結時提到，雖然證券界經營有所好轉，但整體仍有不少中小企面對困難，希望證監會考慮恢復徵收牌照年費的五成或七成，而非全數徵收。