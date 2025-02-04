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美股開市急插後跌幅收窄 墨西哥稱關稅押後 美匯指數回落

【明報專訊】美國總統特朗普宣布向加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，觸發避險情緒。日經指數及韓國綜合股價指數昨跌逾2.5%。歐美股市受壓，美股三大指數早段下挫，道指曾跌600點，納指跌逾2%，標普500指數跌逾1%。不過墨西哥總統欣鮑姆在昨午夜前表示與美國總統特朗普通話後，獲對方答應擱置向墨國實施開徵25%關稅的措施一個月。消息公布後，美股三大指數午夜前跌勢緩和，道指跌幅收窄至200點左右，納指跌幅收窄至1.4%。

在墨西哥和加拿大擁有大量生產業務的汽車股一度大幅下挫，通用汽車（美：GM）、佳士拿母企Stellantis（美：STLA）早段股價跌逾4%，至暫緩向墨西哥徵稅消息傳出後，跌幅大為收窄。資金昨購買美元避險，美元一枝獨秀。美匯指數昨逼近110，接近3周高位，其後回落至108.8。午夜前公布的美國1月ISM製造業指數升至50.9，出乎意料恢復至50以上的擴張水平，是製造業活動連續26個月處於收縮後首次擴張。

美製造業逾兩年來首恢復擴張

加元兌美元昨曾低見1.4793，是2003年以來低位。每歐元兌美元低見1.0141，是2022年11月以來最低。墨西哥披索兌美元曾跌至近3年低位，澳元兌美元亦跌至5年新低。印度盧比兌美元見紀錄低位。風險資產受壓，比特幣昨曾低見9.1萬美元水平。以太幣曾暴跌近三成，低見2135美元左右。

受關稅影響，交易員減少對美聯儲的減息幅度押注，最新預計今年減息兩次、合共減息半厘的概率只有50%，較上周五的90%大幅下降。彭博社匯編的數據顯示，槓桿基金的美元長倉合約數量，是2018年9月以來最高。高盛和摩根大通指出，即使美元已顯著攀升，買入美元仍有利可圖。高盛預計，歐元兌美元將跌穿1算。摩通則預測，每美元兌加元可能歷來首次觸及1.5大關。

高盛的報告指出，關稅對匯率有強烈、直接和明確的影響，倘美國向全球加徵關稅，歐元面臨下跌8%至10%的風險。德銀亦指出，市場需從結構上為貿易戰風險溢價重新定價，對加拿大和墨西哥來說，倘若貿易衝擊持續，其對兩國的經濟影響，將遠大於脫歐對英國的影響。

大行憂加關稅累美陷滯脹

富國銀行的分析指出，市場可能「嚴重低估」關稅的可能性，基於避險緣故，看好美元和日圓走勢。彭博社分析指出，鑑於部分交易員仍然認為關稅可能是特朗普短期的談判策略，因此貿易衝突的時間愈長，美元上漲空間愈大。

法巴、星展銀行及SMBC日興證券表示，關稅可能使美國陷入滯脹的風險，美國長期與短期國債的息差收窄。當通脹和利率高企，會損害短期國債的表現。美國兩年期國債孳息率昨漲至4.28厘，而美國10年期國債孳息率穩定於4.5厘以上，息差收窄幅度是去年11月以來最大。

法巴的報告指出，特朗普的政策組合加大了滯脹風險，意味美聯儲將在未來兩次會議維持利率不變。由於汽油和食品未被排除在關稅之外，長期通脹預期可能繼續走高。法巴指出，倘通脹預期向上，即使經濟增長放緩，美聯儲也可能在今年加息。

（綜合報道）

[國際金融]