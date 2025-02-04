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黃雯怡：優必選暫上望90元

【明報專訊】受美國加徵關稅衝擊，港股蛇年首個交易日承壓。美國總統特朗普簽署行政命令，對加拿大、墨西哥及中國加徵關稅，市場擔憂關稅戰令美通脹加劇，聯儲局上半年或不再減息，美元走強，人民幣匯率重返7.35水平，恒指因此承壓。不過關稅事件未超出市場預期，料可消化，恒指在19,800點附近有支持。留意內地春節消費數據，或政府在節後提前釋放政策刺激信號，會否對大市帶來支持。

春節前DeepSeek橫空出世，令中美AI競爭及AI普及化話題貫穿春節假期。今年春晚杭州宇樹科技的機械人，帶來創意舞蹈《秧BOT》，也讓市場再度關注中國人形機械人的技術進展。在港上市的人形機械人概念股優必選（9880）近期股價炒上，有消息指其人形機械人計劃在年底前實現量產。

優必選過往營收增長穩定，2020至2023年公司營收CAGR為13%，2024上半年公司實現營收4.87億元（人民幣，下同），同比增長87%，主要因2023年機械人已中標或已簽約項目於2024上半年順利完成交付。期內虧損5.4億元，虧損數額同比小幅收窄。整體毛利率38%，同比有增長。

考慮到DeepSeek的出現，有機會大幅降低AI應用的訓練成本，加速AI應用普及，有助增加人形機械人的商業化場景。此前公司面臨上市以來股票解禁期，高管承諾禁售股票，並在近期公告預計在未來12個月內額外購入H股的合計金額不超過5000萬元，表現管理層對公司經營的信心。可趁回吐至69.5元（港元，下同）吸納，暫上望90元，跌破60元止蝕。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]