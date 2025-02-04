薛偉傑：受DeepSeek恐慌效應刺激 美國會提案與中國AI完全脫鈎

全禁AI技術進出口和合作

美國時間1月29日，正當美國華人在慶祝大年初一時，對華鷹派的美國共和黨參議員Josh Hawley提出《2025年美國人工智能能力與中國脫鈎法案》。其要點包括：（1）由法案生效後180日起，禁止從中國進口人工智能或生成式人工智能技術或知識產權，同時禁止向中國出口、再出口或在其境內轉移這些技術或知識產權。（2）禁止美國人和美國實體在從事人工智能技術研究開發的中國實體中直接或間接透過任何所有權鏈條持有權益，或作為衍生金融工具或其他合約安排持有權益，或為其提供融資。（3）美國人和美國實體不得在中國境內開展人工智能或生成式人工智能的研究或開發，以及為「受關注實體」、代表「受關注實體」或為其工作的中國公民開展人工智能或生成式人工智能的研究或開發，或與之開展任何形式的這類研發合作。這個法案所指的人工智能技術意義廣泛，包括任何被製造、設計、開發、供應、部署、完成、組裝、修復、轉換或複製以用於人工智能或生成式人工智能功能的半導體、電路板、作業系統、處理器、現場可程式閘陣列、隨機存取記憶體（RAM）、機械硬碟、固態硬碟、數據流架構或雲端運算服務。

美實體違條款最高可罰款1億美元

「美國實體」是指在美國註冊的公司、高校和研究機構等。「受關注的中國實體」包括依中國法律設立的教育機構、研究機構、研究實驗室、研發中心；總部或主營業地在中國的公司；股權證券主要在中國境內交易所交易的企業；中國黨政軍系統的政府部門、研究機構、研究實驗室、研發中心或其他實體、分支機構或附屬機構。法案條文所指的中國境內，包括中國內地、香港和澳門。

任何違反該法案的美國實體，最高可被罰款1億美元，以及喪失任何聯邦機構授予的許可證、合約、分包合約、補助金或公共福利。任何違反該法案禁止條款的美國個人和實體關聯方，包括任何官員、董事、合伙人、代理人或僱員，最高可被罰款100萬美元，以及在5年內喪失任何聯邦機構授予的許可證、合約、分包合約、補助金或撥款或公共福利。

開源模型不獲豁免

由於法案條款用字過於廣泛和空泛，消息曝光後，不但內地媒體震驚，甚至連美國部分科技界人士和網民也深感不安。哈佛大學研究員Ben Brooks解讀這個法案條款後，他指出：「這是對科學研究和開放式創新的攻擊，而且是前所未有。」因為有別於之前幾乎所有的立法和監管，這項法案完全沒有基於風險的區分，沒有技術難度、能力要求或成本門檻，而且開源軟件也不獲豁免，所有與AI相關活動都被納入監管範圍。他憂慮，這項法案可能會令開源模型的發布徹底終止。

在現今年代，「進口」、「出口」和「轉移」人工智能或生成式人工智能技術或知識產權的定義，已相當模糊。因為現時根本就毋須實際運送儲存或安裝了軟件的媒體和IT設備，幾乎所有人工智能模型都是通過訪問其網站來使用。有美國網民擔心，若根據法案條款的模糊定義，將來不止美國雲端服務供應商被禁止接入DeepSeek等內地人工智能模型，就算他們透過VPN等方式來使用內地人工智能模型，也有可能墮入法網。

DeepSeek剛獲美科網巨頭接入

美國人工智能巨頭微軟、亞馬遜及Nvidia（英偉達），在1月底才不約而同的紛紛接入DeepSeek，令內地業界和媒體一度十分鼓舞。其中，微軟剛和它投資的OpenAI一起質疑DeepSeek可能抄襲OpenAI的技術和訓練成果，但已將DeepSeek-R1模型添加到微軟Azure AI Foundry服務，更指會將DeepSeek-R1精煉版本逐步引入Copilot+ AIPC。亞馬遜宣布，其用戶可以在Amazon Bedrock和Amazon SageMaker AI兩大AI服務平台部署DeepSeek-R1模型。

Nvidia網頁亦顯示，DeepSeek-R1模型已作為Nvidia NIM微服務的預覽版，開發者可以測試和體驗該API，未來將會提供可以下載的NIM微服務版本。上述法案出現，不但完全抵消了這些好消息，也令內地所有人工智能企業的未來蒙上一層陰影。雖然這個法案暫在審議階段，但特朗普政府本身充斥對華鷹派人士，即使這個法案未能通過，相信特朗普政府也可能吸收其部分條款或精神，而對內地推出新一輪的技術管制措施。筆者不太相信，Elon Musk單憑一人之力，就能令有關措施煞車。

明報記者 薛偉傑

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