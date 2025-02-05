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花旗降港今年GDP預測至2.5％

【明報專訊】香港去年本地生產總值（GDP）按年增長2.5％，符合政府修訂後的預測。各大行相繼發表報告，並調整對香港今年GDP增長的預測。其中，花旗指出，由於持續高企的利率、地緣政治風險以及美國關稅影響，導致企業投資信心不足，故將今明兩年本港GDP增長預測分別下調至2.5％和2.8％（見表）。

憂人幣貶值影響內地客消費

花旗在報告中提到，去年第四季GDP按年增長2.4％，主要驅動力為淨出口增長；但該行預計，今年第二季起淨出口的貢獻可能會開始減退，因美國關稅變動可能影響香港轉口貿易。花旗認為，消費復蘇將以服務業為主，料今年零售銷售可能在第二季因低基數效應轉正，按年增長約1.2％；但人民幣貶值風險仍存在，或進一步影響內地遊客在港消費。另一方面，由於高利率、地緣政治與關稅不確定影響，企業投資意願低迷，預計要到第二季才可能見到利率下降所帶來的支持。

高盛上調GDP增長預測至2.2%

此外，摩根大通發表報告表示，去年第四季私人消費按季上升，由此前的拖累轉為輕微貢獻，淨出口的改善亦為經濟提供了支撐，使該季表現超出預期。然而，該行強調香港經濟仍面臨內外部挑戰，包括私人消費疲弱、投資回落、全球利率環境的不確定性以及美國貿易政策變數。未來，投資者需關注美國關稅政策、香港政府《2025/26財政預算案》，以及內地兩會政策動向。

高盛亦指出本港經濟第四季表現較好主要源於貿易順差擴大、私人消費拖累減少，以及統計處數據修正的影響，因而將今年全年GDP增長預測從2％上調至2.2％。不過，高盛稱美國關稅政策是一大風險因素，可能影響香港整體經濟增長。

大摩料全年零售銷售跌5％

在零售市場方面，摩根士丹利發表報告認為，雖然深圳已恢復「一簽多行」，但由於香港居民出境數量大幅上升、內地來港遊客水準遠低於2018年，加上消費模式改變，零售市場整體表現受壓。該行預計，今年1月零售銷售按年跌5％、全年亦跌5％。