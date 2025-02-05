moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

獨董任期上限9年 專業團體醞釀推翻

【明報專訊】港交所（0388）在加強獨立非執行董事監管工作或遇暗湧。獨董任職6家上市公司上限及9年任期上限的新規定在今年7月1日生效前，據悉有專業團體正醞釀為獨董最長任職9年修訂翻盤。有團體就諮詢收回意見進行分析，認為港交所建議收到贊成意見數量雖剛過半數，但大多來自機構及個人投資者，而提反對意見的專業團體，涉及會員數目超越3萬（見表），上市公司亦來自中外不同背景。有意見指儘管贊成、反對者「含金量」有別，但是在諮詢時，當局將機構和團體回應與個人回應一樣視作一份計算，難免引起爭議。

多個專業團體反對 涉逾3萬會員

正當公眾以為獨董任職9年之議已經塵埃落定之際，最近市場內卻因應去年港交所發出的諮詢結果，再有聲音提出質疑。本報獲取相關專業團體就今次諮詢收回意見進行的分析資訊，當中發現，純按9年獨董不能留任的問題而有表態的，贊成和反對回應分別為126和120，佔比51％及49％，但是贊成的意見有42％為個人，有53份個人意見，大多未有提供理據。

本報翻查諮詢意見，發現贊成建議的機構投資者，包括全球最大基金之一貝萊德，以及挪威主權基金等，專業團體亦包括會員眾多的證券及期貨專業總會。

反對者包括多個會員數目眾多的專業團體。本報翻查表達反對意見的上市公司，除包括市值近4萬億元的股王騰訊（0700）及重磅科網股美團（3690）外，亦包括友邦保險（1299）及保誠（2378）等大型跨國保險公司、英資太古股份（A股：0019、B股：0087）及太古地產（1972）、長實（1113）及新鴻基地產（0016）等華資大孖沙、東南亞資本的永泰地產（0369），以及在港猶太籍資本的中電（0002）等，這些上市公司均有提供反對理據。

騰訊等多家上市企業提反對理據

有關分析認為，發聲反對的專業團體所代表的會員超過3萬，由於反對者為具代表性的企業、機構和團體的回應卻與個人回應一樣視作一份計算，會令他們覺得他們的代表性被漠視。若果因此得出51％贊成、49％反對的結果，便造成贊成意見佔多，便去設定獨董任期大限，做法極為不妥當和不公平。

隨着七一落實諮詢結果的日子漸近，獨董任期上限最終是否如期落實，相信會有更多反對聲音或會反撲，建議能否落實仍存暗湧。

明報記者