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GPT中文答英文提問 被質疑複製DeepSeek編碼

【明報專訊】中國人工智能（AI）模型「深度求索」（DeepSeek）以低成本、高效能成為全球熱話，有業界人士發現，美國OpenAI研發的ChatGPT一款新模型用中文思考，疑似盜用DeepSeek程式編碼。曾為企業編製機械學習等AI相關工作的印度人拉那（Vikhyat Rana）過去周末在社交平台X張貼相片，顯示OpenAI新推出o3-mini模型以簡體中文回應英文提問。一名自稱華人的用戶回應，該模型以中文思考，懷疑OpenAI是複製DeepSeek開放源代碼或數據庫，但沒有仔細調整就直接引用。

Kakao引入ChatGPT技術

OpenAI暫未回應質疑，該公司上周指控，有證據顯示DeepSeek關連用戶以「蒸餾」方式，利用其數據模型訓練自己的AI模型，違反不能作同業競爭的使用條款。OpenAI行政總裁Sam Altman周一在東京表明，沒有計劃控告DeepSeek侵權，強調歡迎競爭者，可以推動自己進步。

法新社報道，周二轉到首爾的Altman與韓國AI開發者舉行閉門會議，回應如何看待DeepSeek等開源模型崛起時，表明未想到處理策略，但希望可以做更多事，肯定開源有發展空間。

面對DeepSeek威脅，Altman與擁網上銀行、叫車程式、通訊軟件等龍頭公司Kakao簽署戰略合作協議，對方將在AI服務引入ChatGPT技術，共同為5000萬用戶度身訂造產品。Kakao行政總裁鄭臣雅強調，獲取最佳AI技術可將想像中服務變成現實。

Altman同日拜會當地晶片商SK海力士，討論在AI儲存晶片合作，又聯同日本SoftBank會長孫正義與三星會長李在鎔共商合作。孫正義透露，主題是探討升級SoftBank和OpenAI參與的5000億美元美國AI數據中心項目Stargate和移動裝置策略等。至於三星會否加入項目，他指將繼續討論。

（綜合報道）

[國際金融]