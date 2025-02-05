moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

瑞銀季績遜預期 股價曾急跌逾6%

【明報專訊】瑞士銀行（UBS）業績差過市場預期，而且關注政府或大幅提高資本要求，削弱派息等前景，公司股價周二高開後曾急跌逾6%。

瑞銀周二開市前公布，去年第四季賺7.7億美元，按年扭虧為盈，但按季跌近46%，亦少於市場預期8.8億美元。收入116.35億美元，按年升近7.2%，按季跌逾5.6%。當中，受惠金融市場波動，投資銀行收入按年升37%，財富管理收入升10%。但盈利能力指標之一、成本對收入比率按季升6個百分點至89%。

累積已削逾萬員工

與前年併購財困同業瑞信（Credit Suisse）的整合有進展，期內非核心業務稅前虧損9億美元，少於市場預期的10億美元以上，累積已削減逾1萬名員工，完成明年底前節省成本130億美元目標58%，相信能如期完成整合。

該公司建議每股派息90美仙，按年升29%，計劃明年再增加10%，同時上半年回購10億美元股份，下半年再回購20億美元。但能否實現有一項重大不明朗因素，事關瑞士政府計劃加強金融監管，防止「大到不能倒」，考慮要求瑞銀大幅提高海外業務的資本撥備，分析估計或涉250億美元。

瑞士政府擬加強監管

瑞銀財務總監在業績後電話會議表明，或要保留更多盈利應付，損害資本回報率。行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）估計，最遲5月會知道更多監管細節，強調沒有理由作重大改變，擔心損害競爭力。

他認同美國關稅威脅令市場更動盪，但相信部分已反映，警告倘升級為關稅戰推高通脹，央行或停止減息周期、不利投資，預期本季財富管理淨利息收入將錄低至中單位數百分比跌幅。

（綜合報道）

[國際金融]