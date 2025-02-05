瑞銀季績遜預期 股價曾急跌逾6%

瑞銀周二開市前公布，去年第四季賺7.7億美元，按年扭虧為盈，但按季跌近46%，亦少於市場預期8.8億美元。收入116.35億美元，按年升近7.2%，按季跌逾5.6%。當中，受惠金融市場波動，投資銀行收入按年升37%，財富管理收入升10%。但盈利能力指標之一、成本對收入比率按季升6個百分點至89%。

累積已削逾萬員工

與前年併購財困同業瑞信（Credit Suisse）的整合有進展，期內非核心業務稅前虧損9億美元，少於市場預期的10億美元以上，累積已削減逾1萬名員工，完成明年底前節省成本130億美元目標58%，相信能如期完成整合。

該公司建議每股派息90美仙，按年升29%，計劃明年再增加10%，同時上半年回購10億美元股份，下半年再回購20億美元。但能否實現有一項重大不明朗因素，事關瑞士政府計劃加強金融監管，防止「大到不能倒」，考慮要求瑞銀大幅提高海外業務的資本撥備，分析估計或涉250億美元。

瑞士政府擬加強監管

瑞銀財務總監在業績後電話會議表明，或要保留更多盈利應付，損害資本回報率。行政總裁安思杰（Sergio Ermotti）估計，最遲5月會知道更多監管細節，強調沒有理由作重大改變，擔心損害競爭力。

他認同美國關稅威脅令市場更動盪，但相信部分已反映，警告倘升級為關稅戰推高通脹，央行或停止減息周期、不利投資，預期本季財富管理淨利息收入將錄低至中單位數百分比跌幅。

（綜合報道）

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