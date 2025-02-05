moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

姜靜：貿易戰下 匯市波動增

【明報專訊】過去一周，美國的關稅政策發展可謂是峰回路轉，隨着雙方開出條件和持續談判，貿易關係亦反覆惡化和緩和。總結貿易戰1.0的經驗和目前宏觀經濟形勢，筆者所在的研究團隊估計未來外匯市場的走勢將有幾大特點。首先，隨着貿易談判持續進展，匯市雙向波動性將增加，正如貿易戰1.0的時候，美元兌亞洲貨幣先後經歷兩波升跌浪。類似的發展在過去一周亦有出現，美匯指數周一高開，其後抹去所有升幅，加元、墨西哥披索和人民幣先跌後轉漲。高Beta系數貨幣在2018年貿易戰期間見明顯受壓，即使該國未直接被牽涉，其中澳元、紐元兌美元分別跌8.8%和10.1%（2018年3月至10月）。除高波動性貨幣，筆者的團隊估計加元、墨西哥披索、歐元、人民幣，以及部分與人民幣相關性較高的亞幣，如韓圜、泰銖和大馬令吉，未來將面臨貶值壓力。

對於亞幣，我們預期未來有關當局將介入外匯市場，以限制匯價過度波動。另一方面，內向型貨幣（貿易開放程度較低、與人民幣的相關性較低）如菲律賓披索及避險貨幣，如日圓、瑞士法郎，可能受影響較小。

最後，關稅措施可能在短期內對美國造成一定的通脹風險，導致市場對美聯儲政策減息路徑的重新定價。根據2024年數據，加拿大、墨西哥和中國3國合計佔美國去年全球進口商品總值的42%；在出口方面，美國對這些國家的出口佔去年全球出口商品總值的40%以上。因此，加徵關稅可能會令美國的去通脹趨勢受阻，美聯儲的減息進程亦會延後，支撐美元；特朗普亦承認貿易戰可能將使美國人短期內感受到痛苦。同時，由於關稅和貿易戰可能會削弱全球貿易和經濟增長，並打擊市場情緒，因此任何美元的整體回調幅度有限。

華僑銀行香港經濟師

[姜靜 外匯動靜]