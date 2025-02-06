美停收包裹風波 電商物流股普跌 恒指最多挫逾370點 拼多多挫7％後跌幅收窄

明報記者

不過，在禁令公布約12小時後，美國郵政昨於本港時間昨晚約9時宣布繼續接受來自內地及香港的包裹，京東、阿里及拼多多美股盤前交易跌幅大幅收窄，早段跌幅介乎近2%至3%。期指夜市一度抽升近百點後反覆回軟。

北水回歸淨沽53億 近3個月最大走資

隔晚美股三大指數全線高收，反映中概股的金龍指數一度升逾4%。但在美國郵政出招停收內地及本港包裹後，A股春節長假後復市高開低走，加上財新服務業PMI回落至去年10月以來低位，恒指昨高開37點已見全日高位，更一度下跌372點。A股收市後在岸人民幣貶值幅度收窄，離岸價更由跌轉升，恒指收市跌幅接近減半；國指跌77點或1%，收報7566點，科指跌47點或1%，收報4930點。

回歸的北水趁蛇年首個交易日趁高獲利，全日淨沽53億元，近3個月最高。盈富（2800）、恒生國指ETF（2828）分別被淨沽36.3億及9.8億元，騰訊（0700） 亦遭淨沽22.5億元；工行（1398）、中移動（0941）則獲淨買3.2億元及2.6億元。

受美國停收內地及香港包裹消息困擾，電商、航運及物流相關股普遍受壓，京東及京東物流（2618）跌逾2%至逾3%，阿里偏軟（見表）。晨星分析員指順豐（6936）是物流股中影響較大，股價偏軟跌近0.2%。

內地人工智能（AI）概念及晶片股有回吐，金山雲（3896）、萬國數據（9698）、商湯（0020）齊跌逾4%，第四範式（6682）更跌近一成，周二創新高的中芯（0981）跌超過1%；內需股有沽壓，農夫山泉（9633）跌近7%，成表現最差藍籌，申洲（2313）跌6.5%，蒙牛（2318）跌逾4%；聯想（0992）預告將發布首個國產人工智能大模型「一體機方案」，升近4%，是表現最佳藍籌。

大摩認計錯數 阿里除名迴避中資股

摩根士丹利周二發表的報告誤將阿里列為受關稅影響高須迴避的29隻中資股，昨更新報告指計錯阿里的美國收入實佔5%而非10%，因而將其除名。

第一上海首席策略師葉尚志表示，雖然港股大升後現回吐，但未損近期的升勢，成交量激增至逾1900億元，市場動力在提升，只要恒指守穩於20,200點的好淡分水線之上，估計短期後市仍有力再上。