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在岸人幣假後首交易日 先跌後回穩

【明報專訊】美國總統特朗普在內地春節假期，對中國進口貨品加徵10%關稅，在岸人民幣在復市首日低開348點子（1元等於1萬點子）低見7.2855，不過美國早前與墨西哥、加拿大達成協議緩徵關稅，帶動美元回落，加上市場認為內地反制措施克制有利及後談判，離岸人民幣連續3日上升，截至晚上6時半報7.2754，上升110點子，收復加關稅前跌幅，在岸人民幣跌幅亦收窄至215點子，報7.2722。

分析：中美貿易談判關鍵

人行昨公布人民幣中間價報7.1693，較上周一（27日）長期前升5點子，比貨幣籃子估算的中間價偏強1120點子，與1月底水平相若，將下跌波幅區間限於7.3127。牛津經濟研究院經濟學家Louise Loo認為，今年中至下半年貿易緊張加劇，內地經濟面臨更大壓力，加上人民幣貶值是內地可以動用、效果亦經驗證的防禦性報復措施，認為人行屆時或容許將中間價訂於7.5水平，在岸價可進一步貶至7.6。另外，美國提高關稅也可能使聯儲局降低減息次數，美元上升令人民幣面臨持續的貶值壓力。

特朗普與加墨兩國領導人對話後暫停關稅，加上本港復市改善離岸市場流動性，離岸人民幣昨日已完全收復加徵關稅前7.29水平，較周一低位累升945點子。新加坡銀行報告稱，中國有限地對部分美國貨品徵收關稅，為雙方的貿易談判創造條件，認為貿易談判對人民幣將相當關鍵，若談判沒成果，美國進一步加徵關稅，市場會有更強烈反應。

港元拆息方面，短息普遍向上，1個月拆息連跌4日報3.68387厘，見去年9月以來新低。金管局貼現窗昨日拆出12.51億元隔夜流動性，為踏入蛇年後首次。