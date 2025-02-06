moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

本港1月PMI跌至51 連跌3個月

【明報專訊】標普全球公布1月份經季節調整後的香港採購經理指數（PMI），按月跌0.1至51，為連續3個月下跌，亦為去年9月後的低位（見圖），9月PMI報50，但仍為連續第四個月處於擴張區間。標普全球市場財智經濟研究部總監Tim Moore表示，外需疲弱為限制1月份PMI增長的最大因素，月內出口銷售跌幅為去年9月之後最大，受訪企業指潛在美國關稅，減低客戶消費意欲。

仍為連續4個月處擴張區

標普全球指出，零售及批發業為1月表現最佳的板塊，製造業及建造業的產出於月內大幅下跌，拖累整體PMI增長的步伐。月內生產、新訂單及就業略為增長，惟來自內地及海外的需求卻持續下跌。Tim Moore指出，整體營商環境改善程度不大，且略低於去年第四季的均值，對於外需疲弱，受訪企業特別指出，客戶因應憂慮近期全球經濟前景，尤其潛在美國關稅對國際貿易的影響，而導致消費意欲下降。

月內大多數受訪公司均表示消費者及企業支出減弱。各PMI組成部分來看，1月份來自內地新訂單跌幅為2022年4月後最大。月內出口銷售亦連跌3個月，跌幅為去年9月後最大。企業的採購力度雖仍錄溫和增加，但增幅為去年9月後最小，另企業庫存水平自5個月以來首次錄得下跌，反映企業以更為審慎部署庫存。投入成本亦升至3個月的高位，惟企業為提振需求而減價促銷。

受訪企業對未來業務前景仍看淡，表示競爭大且需求弱，再加上美國經濟政策的不確定性，為未來業務前景構成壓力。

企業新訂單方面，1月份按月略增，惟增幅較去年10月的18個月高位明顯收窄。另私營企業於月內增聘人手，其主要由零售及批發板塊推動，為9個月以來的第二次月內錄就業增長。