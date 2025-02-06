本港1月PMI跌至51 連跌3個月

仍為連續4個月處擴張區

標普全球指出，零售及批發業為1月表現最佳的板塊，製造業及建造業的產出於月內大幅下跌，拖累整體PMI增長的步伐。月內生產、新訂單及就業略為增長，惟來自內地及海外的需求卻持續下跌。Tim Moore指出，整體營商環境改善程度不大，且略低於去年第四季的均值，對於外需疲弱，受訪企業特別指出，客戶因應憂慮近期全球經濟前景，尤其潛在美國關稅對國際貿易的影響，而導致消費意欲下降。

月內大多數受訪公司均表示消費者及企業支出減弱。各PMI組成部分來看，1月份來自內地新訂單跌幅為2022年4月後最大。月內出口銷售亦連跌3個月，跌幅為去年9月後最大。企業的採購力度雖仍錄溫和增加，但增幅為去年9月後最小，另企業庫存水平自5個月以來首次錄得下跌，反映企業以更為審慎部署庫存。投入成本亦升至3個月的高位，惟企業為提振需求而減價促銷。

受訪企業對未來業務前景仍看淡，表示競爭大且需求弱，再加上美國經濟政策的不確定性，為未來業務前景構成壓力。

企業新訂單方面，1月份按月略增，惟增幅較去年10月的18個月高位明顯收窄。另私營企業於月內增聘人手，其主要由零售及批發板塊推動，為9個月以來的第二次月內錄就業增長。