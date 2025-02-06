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內地財新服務業PMI 回落至51 遜預期

【明報專訊】1月份經季節調整後的財新中國服務業採購經理指數（PMI）按月跌1.2至51，為連續第25個月處於擴張區間，惟遜於市場預期的52.4及去年1月的52.7，同時亦是去年9月以來低位。月內服務業新業務增速放緩，用工規模進一步收縮，另外亦面臨成本壓力增加，部分企業憂慮競爭加劇及貿易前景不明朗，但整體中國服務業界仍保持樂觀。

連續25個月保持擴張

財新智庫高級經濟學家王喆表示，服務業供求擴張步伐放緩，PMI增速錄得4個月新低，惟整體仍處擴張區間（50以上），就業水平連續第二個月下跌並處於收縮水平，就業指數錄得自去年5月以來低位，企業「減員增效」的心態較為強烈。王喆續稱，服務業價格仍受壓，銷售價格略為上升反映對成本壓力增加，成本則受原材料價格及工資上漲影響而增加。

受訪企業反映離職及裁員，均為1月份服務員用工量錄自去年4月後最大跌幅的原因。月內企業成本升幅雖輕微，但已為3個月來的最大升幅。由於成本上漲，服務業企業連續第二個月上調銷售價格，但加價幅度僅屬輕微，反映企業為促銷而寧願自行消化成本。1月份服務業的外需有所改善，新出口業務量結束去年的跌勢；月內服務業界保持樂觀，企業相信業務發展計劃以及政策扶持，能推動於未來一年銷售，雖然信心度較去年12月改善，但信心度仍低於長期平均。