Alphabet上季雲收入增長遜預期 昨初段股價挫8% 跌穿200美元

明報記者 蕭嘉聰

Alphabet公布，去年第四季收入964.69億美元，按年升12%，低於預期的965.6億美元；純利為265.36億美元，按年升28.3%，每股盈利2.15美元，勝預期的2.13美元。公司上季雲服務收入錄得119.55億美元，按年升30.1%，但仍低於市場預期的121.9億美元，美股周二收市後延長交易時段最多曾跌8%。

收入遜預期 盈利升逾28%

Alphabet行政總裁Sundar Pichai表示，受惠於公司在AI方面的領導地位及業務良好發展勢頭，第四季業績表現強勁，公司以較以往更快的速度建構、測試和推出產品和模型，令運算取得重大進展及提高效率。

Sundar Pichai於業績會議公布，今年資本開支預算為750億美元，多於市場預期的579億美元。他認為，公司需繼續投資於雲端運算以滿足客戶需求，幫助客戶從而直接推動公司收入。他讚揚DeepSeek的團隊出色，不過Alphabet的AI大模型在成本效率、性能等方面仍具競爭力，相信隨着AI使用成本的持續下降，將有更多應用場景變得可行，從而擴大AI的市場機會。

Google上季整體廣告收入724.61億美元，按年升10.6%，其中Google搜尋及其他收入540.34億美元，按年升12.5%；YouTube廣告收入按年升13.8%至104.73億美元，多過市場預期的102億美元。

Google上季廣告收入增一成

YouTube首席商務官Philipp Schindler表示，YouTube Podcast（播客）在美國大選期間廣受歡迎，令大選雙方均增加相關廣告開支，早期投資正發揮成效。