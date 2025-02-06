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AMD數據中心收入遜預期 昨跌10%

【明報專訊】晶片商超微半導體（美：AMD）公布，去年第四季度純利按年下跌28%至4.82億美元，營業收入為76億美元，按年增長24%，高於市場預期的75億美元。公司上季的數據中心收入為38.6億美元，按年增長69%，低於市場預期的41億美元，雖然預期今年收入及每股盈利將錄得雙位數增長，不過市場仍憂慮AMD進軍人工智能（AI）設備的步伐失去動力，昨開市初段挫10%。

上季整體純利跌近三成

去年全年計，AMD的數據中心收入按年升94%至126億美元，當中50億美元收入來自用於AI的GPU品牌Instinct加速器。AMD行政總裁蘇姿丰在業績會議指出，DeepSeek出現是一件好事，認為模型和算法創新有利於AI應用的發展。

她預期，今年首季收入將為68億至74億美元，勝市場預期的70.4億美元；受季節因素影響，整體收入料按季下跌7%，首季數據中心收入按季將下跌7%，與整體收入跌幅預期一致。

她又稱，現時庫存已回復正常水平，相信所有產品需求將有所改善，由今年中開始將推出更佳的產品推動下半年收入，AI晶片上半年的收入將與去年下半年相若。

CEO料今年首季收入勝預期

據彭博報道，內地初創企業DeepSeek上月發布大模型R1，表示可以美國大型企業所需成本的一小部分開發具競爭力的AI模型，市場即拋售AMD及Nvidia（英偉達）（美：NVDA）等AI相關股票，上季業績令市場擔憂AMD在AI晶片領域未能收窄與Nvidia的差距。

其他業務方面，AMD上季包括個人電腦晶片的客戶部門收入為23億美元，增長58%；遊戲部門收入下跌59%至5.6億美元；嵌入式部門收入9.2億美元，下跌13%。