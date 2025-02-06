日清盈警 料去年少賺最多四成

受累資產減值

日清食品指出，去年度減值相關費用主要包括與內地及香港8個盈利能力較低的互補業務（如非油炸麵類及冷凍食品）生產設施有關的物業、廠房及設備減值虧損約8500萬元；內地分銷業務的商譽及無形資產減值虧損約3500萬元；以及由於本地物業市場疲軟，公司就作香港倉庫用途之收購的若干使用權資產錄得重估虧損約1500萬元。

互補分銷業務內地需求弱

日清食品續稱，因應中國內地經濟增長動力放緩導致消費者信心減弱及內地消費模式轉變，例如消費者減少在禮品方面的消費，公司管理層對宏觀經濟環境已進行全面評估。評估顯示，集團互補業務及分銷業務的本地產品需求整體疲弱，對集團該等業務的初始業務計劃及收入預期造成不利影響。

日清食品母企日清日本昨亦公布截至去年12月底止首3財季業績，期內中國業務核心經營溢利為53.61億日圓，按年增0.2%；經營溢利為28.39億日圓，按年跌47.2%，中國業務收入535.29億日圓，按年增9.6%。單計第三財季，日本日清中國業務經營虧損9.3億日圓，而2023年同期經營溢利15.67億日圓。季內中國業務收入180.71億日圓，按年增13.58%。

港「出前一丁」等銷量穩定

公司表示，在內地經濟復蘇緩慢情况下，「合味道大杯麵」等杯裝即食麵受惠於銷售渠道拓展至內陸地區而銷量提升。於香港，「出前一丁」等袋裝即食麵的銷量維持穩定；與此同時，由於香港市民消費習慣轉變，冷凍食品等非即食麵產品的銷量出現下降。而日清食品於首3財季錄得收入28.62億元，按年跌3.2%；盈利2.55億元，跌6.2%。