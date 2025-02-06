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HashKey Capital：獲准提供虛產委託帳戶管理服務

【明報專訊】HashKey Capital宣布，獲香港證監會批准，可在其第9類牌照下為專業投資者提供虛擬資產（VA）全權委託帳戶管理服務。HashKey Capital稱，該授權允許其管理一系列可訂製化的投資產品，包括現貨VA投資及衍生品，並在預先批准交易所範圍內，為專業投資者制定及執行符合其投資目標的策略。

專業投資者可選擇HashKey Capital預設的投資策略，或與團隊共同制定專屬的投資方案。方案不僅限於現貨投資，亦可涵蓋VA場外交易（OTC）、衍生品和質押（Staking）等多元化產品。HashKey Capital將負責全流程執行，包括自主買賣、資產配置、持續監控、再平衡調整及詳細報告。

新股東場外增持OSL至5.12%

公司合伙人Vivien Wong指出，投資者過去因市場風險對VA投資持審慎態度，通過其全權委託帳戶服務，客戶可探索VA領域並確保投資組合與其戰略目標保持一致。

此外，虛擬資產平台OSL集團（0863）有新股東首次申報增持超過5%的需要披露門檻水平。周雨辰（Zhou Yuchen）申報在2月3日在場外以每股平均價7.46元現金，增購OSL共700萬股，涉資5222萬元，其增持平均價較2月3日OSL收市價9.05元有約17.6%折讓。完成增持後，周雨辰於OSL的持股由原有的4%增至5.12%，增加持股1.12個百份點。OSL昨股價收報9.57元，跌0.52%。