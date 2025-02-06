moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

美「小非農」職位上月增幅勝預期

【明報專訊】俗稱「小非農」的美國ADP私人企業就業職位，在1月增加18.3萬個，高於市場預期的15萬個增幅。去年12月的私人企業就業職位增幅，亦由12.2萬個大幅向上修訂至17.6萬個，反映就業市場仍然穩健，去年底的招聘動力繼續延至新年開局。「小非農」被視為周五公布的非農就業數據前瞻，市場預期1月非農就業職位增加17萬個，失業率維持在4.1%。不過市場關注貿易戰的風險，刺激避險資產需求。現貨金昨高見每盎司2877美元再創新高。日圓兌每美元升穿153，每百日圓兌港元漲至5.06算。債價向上，美國10年期國債孳孳息率跌至4.45厘。

現貨金價2877美元再創新高

彭博社消息稱，中國反壟斷機構準備對蘋果（美：AAPL）App Store收取的「蘋果稅」展開調查（詳見A2版），其股價早段跌逾1%。受主要科技股的財報影響，納指早段跌0.5%（詳見B4版）。

迪士尼營業利潤按年增31%

迪士尼（美：DIS）昨公布截至12月底的第一財季業績。受惠於價格上調，備受關注的Disney+串流媒體業務季度收入按年增長9%至60億美元，令相關業務的營業利潤增至2.93億美元，按年扭虧為盈，連續第3個季度錄得盈利。串流業務持續改善，加上去年11月底上映的動畫電影《魔海奇緣2》（Moana 2）在節日旺季票房強勁，推動迪士尼整體營業利潤按年增長31%至51億美元，調整後每股盈利按年急增44%至1.76美元，超出分析師預期。

Disney+首財季訂閱人數跌1%

不過Disney+第一財季的訂閱人數，按季跌1%至1.246億。迪士尼曾警告由於去年10月開始加價，訂戶數量將略為下降。迪士尼預期，第二財季的訂閱人數仍將較第一財季輕微下降，其股價早段微跌。

（綜合報道）

[國際金融]