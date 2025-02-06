美「小非農」職位上月增幅勝預期

現貨金價2877美元再創新高

彭博社消息稱，中國反壟斷機構準備對蘋果（美：AAPL）App Store收取的「蘋果稅」展開調查（詳見A2版），其股價早段跌逾1%。受主要科技股的財報影響，納指早段跌0.5%（詳見B4版）。

迪士尼營業利潤按年增31%

迪士尼（美：DIS）昨公布截至12月底的第一財季業績。受惠於價格上調，備受關注的Disney+串流媒體業務季度收入按年增長9%至60億美元，令相關業務的營業利潤增至2.93億美元，按年扭虧為盈，連續第3個季度錄得盈利。串流業務持續改善，加上去年11月底上映的動畫電影《魔海奇緣2》（Moana 2）在節日旺季票房強勁，推動迪士尼整體營業利潤按年增長31%至51億美元，調整後每股盈利按年急增44%至1.76美元，超出分析師預期。

Disney+首財季訂閱人數跌1%

不過Disney+第一財季的訂閱人數，按季跌1%至1.246億。迪士尼曾警告由於去年10月開始加價，訂戶數量將略為下降。迪士尼預期，第二財季的訂閱人數仍將較第一財季輕微下降，其股價早段微跌。

（綜合報道）

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