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DeepSeek推出20天 日活躍用戶2000萬

【明報專訊】內地初創DeepSeek（深度求索）繼續成為市場焦點，據內媒報道，DeepSeek在1月20日正式推出旗下最新的大模型R1，推出20天DeepSeek的日活躍用戶數（DAU）已達2000萬人，成為全球DAU增速最快公司。

為全球DAU增速最快公司

報道又提到，DeepSeek在港成立兩間公司，分別為Deepseek Limited、DEEPSEEK（HK）LIMITED，企業類型均為私人股份有限公司。惟根據本港公司註冊處資料，兩間公司的法團成立表格簽署日期均為2月5日（本周三）；Deepseek Limited的創辦成員為盧宏飛（Lu Hongfei）、DEEPSEEK（HK）LIMITED的董事名為張輝，二人並非DeepSeek已知的高層及核心成員，未能確認兩家公司究竟與DeepSeek有否關係。

港成立兩公司名字相似

未確認DeepSeek相關

不過，DeepSeek母公司杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司，資料顯示該公司在港已申請註冊「DeepSeek」商標，貨品及服務分類包括電子存儲介質、計算機網絡上的在線廣告、互聯網廣播服務、培訓、校準（測量）等。杭州深度求索人工智能基礎技術研究有限公司成立於2023年7月17日，幻方量化及DeepSeek創辦人梁文鋒實際持股為84.3%，法定代表人為裴湉。

近日內媒報道，DeepSeek目前約有150名員工為應對急速擴張業務需要，正在北京、杭州招聘約52個職位，大部多數職位承諾月薪超過2萬元人民幣，其中多個與AI研發相關職位年薪可高達百萬元人民幣，實習生日薪最高近千元人民幣。