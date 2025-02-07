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標普：倘大發展商違約引發連鎖反應 港樓市前景不穩

【明報專訊】國際評級機構標普報告指出，任何大型發展商的財困事件都可能引發連鎖反應，削弱獲評級發展商的財務實力，增加債券持有人的風險；而本港樓市的穩定性不太穩固，減息預期的動搖，置業者情緒相較脆弱，市場亦面臨供應過剩問題，若再發生大型發展商違約，本港樓市前景將變得不穩定。

標普全球評級信用分析師Wilson Ling指出，相信大型開發商的高調違約將打擊市場信心，準買家可能會延後置業，若有此情况，2025年一手住宅銷售量將跌至該行基礎預測的2萬個單位的一半左右。在供應過剩、需求萎縮下，本港樓價可能在2025年內下跌5％至7%。

料港樓價今年跌5％至7%

該行指出，本港市場對一些本地發展商的信貸壓力揣測正在升溫，未受評的新世界（0017）已在1月20日及1月23日於聯交所發布公告回應有關公司的營運、財務負債的傳言和猜測，並重申公司業務如常進行，自2024年7月以來已為約 178 億元的銀行貸款進行再融資。

標普全球評級信用分析師Edward Chan認為，一些未評級地產商的流動性緩衝看起來很薄弱，為了補充流動性，部分公司已向股東尋求注資，或出售資產。然而，股東支持發展商的意願可能會減弱，資產出售談判亦可能會失敗。在這種情况下，一些流動性狀况欠佳的發展商可能會演變成全面的財務困境。

上月在多項負面消息籠罩下，新世界罕有連發兩張公告，重申持續正常開展業務，並繼續與其權益人，包括公司的貸款方以及債務證券持有人，保持聯繫；與此同時指集團一直積極管理財務債務。又謂至通告發出日止，集團已成功就約177.61億元現有銀行貸款完成再融資，並將繼續遵守其現有財務債務。