標普：倘大發展商違約引發連鎖反應 港樓市前景不穩

標普全球評級信用分析師Wilson Ling指出，相信大型開發商的高調違約將打擊市場信心，準買家可能會延後置業，若有此情况，2025年一手住宅銷售量將跌至該行基礎預測的2萬個單位的一半左右。在供應過剩、需求萎縮下，本港樓價可能在2025年內下跌5％至7%。

料港樓價今年跌5％至7%

該行指出，本港市場對一些本地發展商的信貸壓力揣測正在升溫，未受評的新世界（0017）已在1月20日及1月23日於聯交所發布公告回應有關公司的營運、財務負債的傳言和猜測，並重申公司業務如常進行，自2024年7月以來已為約 178 億元的銀行貸款進行再融資。

標普全球評級信用分析師Edward Chan認為，一些未評級地產商的流動性緩衝看起來很薄弱，為了補充流動性，部分公司已向股東尋求注資，或出售資產。然而，股東支持發展商的意願可能會減弱，資產出售談判亦可能會失敗。在這種情况下，一些流動性狀况欠佳的發展商可能會演變成全面的財務困境。

上月在多項負面消息籠罩下，新世界罕有連發兩張公告，重申持續正常開展業務，並繼續與其權益人，包括公司的貸款方以及債務證券持有人，保持聯繫；與此同時指集團一直積極管理財務債務。又謂至通告發出日止，集團已成功就約177.61億元現有銀行貸款完成再融資，並將繼續遵守其現有財務債務。