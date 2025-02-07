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國泰增中國內地董事一職 鄭家駒出任

【明報專訊】國泰（0293）公布鄭家駒將出任新增設的國泰中國內地董事，負責國泰於內地市場的業務，以展示對內地市場的重視。

翻查資料，現任太古（中國）公司香港及珠三角地區董事鄭家駒於1992年加入國泰航空，曾擔任珠三角及香港營業總經理，管理國泰及港龍在香港及珠三角市場的客運銷售事宜。是次任命代表他將重返國泰航空。

羅穎怡接任顧客時尚生活董事

同時，國泰顧客體驗及設計部總經理羅穎怡將接替施愷民（Paul Smitton）出任國泰顧客時尚生活董事，負責發展國泰成為尊尚生活品牌。所有任命將於4月1日起生效。

任命4月1日起生效

另一方面，瑞銀發表報告指出，美國政府2月4日對中國進口貨物加徵10%關稅，並取消「小額豁免」（de minimis）條款，導致所有價值800美元（約6240港元）或以下的中國進口貨品須繳納關稅；此外，美國郵政（USPS）暫停來自香港及中國的入境郵件（現已恢復接收）。瑞銀認為，這些政策將在短期內對香港與中國內地、美國之間的跨境電商需求構成壓力，因履行訂單的時間與成本上升。

瑞銀報告提到，國泰航空逾50%貨運量與電子商務相關，預計上述政策將對其貨運載量及收益帶來短期影響。瑞銀的敏感度分析顯示，在其他條件不變的情况下，貨運載量或收益每變動1個百分點，國泰今年預測盈利可能波動2個百分點。不過，瑞銀認為，這不會對國泰今年的盈利增長趨勢構成重大影響，因客運市場供需動態仍然有利，將有助維持利潤率及股本回報率（ROE）高於歷史平均水平。此外，燃油價格可能進一步下行，亦為國泰業務提供利好因素。

瑞銀：美貿易新規或影響貨運

目前，國泰航空的預測市帳率為1.1倍，高於歷史平均標準差0.9倍，但較新加坡航空低11%。國泰航空昨收市價報10.24元，升1.4%，成交1.11億元。