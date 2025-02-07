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百勝中國上季盈利升18% 符預期 季息增五成 績後美股再升5％

標籤：經濟

【明報專訊】在中國經營肯德基、必勝客等餐飲品牌的百勝中國（9987）昨日公布2024年第四季業績大致符合預期，並表明維持通過現金股息及股份回購於今年及明年合共向股東回饋30億美元的目標。集團首席執行官屈翠容在電話會議中指出，由第四季度起，公司的季度股息將提高50%至每股0.24美元。百勝績前股價昨上升4.12%，報364.2元，美股（美：YUMC）早段股價升逾3%，高見49.24美元，折合約384港元，較港股收市價高逾5%。

明報記者 邱潤青

去年第四季，百勝中國總收入按年增長4%至26億美元，與市場預期的26.2億美元大致相若。淨利潤1.15億美元，按年升18%，核心經營利潤增長35%。餐廳利潤率12.3%，按年增長1.6個百分點，高於市場預期的11.1%；經營利潤率為5.8%，按年增長1.4個百分點。調整後每股攤薄盈利按年增20%至0.3美元，與市場預期0.31美元接近。季內同店交易量按年增長4%，為連續第八個季度實現增長。

去年全年收入創分拆上市新高

2024年全年業績方面，百勝全年總收入按年增長3%至113億美元，創分拆上市以來新高，若不計及外幣換算影響按年增長則達5%。不計及外幣換算影響的系統銷售額亦按年增5%，主要得益於7%的淨新增門店貢獻。全年每股派息0.72美元，按年增加31%。每股攤薄盈利按年增長18%至2.33美元，同創年度新高。

去年新增逾1700門店 超預期

年內新增1751間門店，超出2023財年指引的至多1700間，令截至2024年底門店總數達到16,395間。當中肯德基門店數達11,648間，淨新增1352間；必勝客門店數達3724間，淨新增412間。

擬今年上半年回購3.6億美元股票

屈翠容表示，去年全年共向股東回饋15億美元，包括2.48億美元的現金股息和12.4億美元的股票回購。而公司已簽訂股票回購協議，計劃於今年上半年在美國及香港進行總計約3.6億美元的股票回購。

此外，她表示對中國市場的增長機遇充滿信心，本財年計劃淨新增約1600至1800間門店，冀於2026年完成擁有兩萬間門店目標，並於今年內增開肯德基咖啡品牌「肯悅咖啡」至1300間，以及繼續優化必勝客WOW門店模式。她續稱，今年資本支出約為7億至8億美元之間。