moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

野村：「小額包裹」徵稅料削中國GDP

【明報專訊】美國總統特朗普取消對低於800美元的「小額包裹」免稅的規定，並加徵關稅，料有關小額包裹的大減，拖慢中國今年本地生產總值（GDP）增長，以及出口增長的速度。野村中國首席經濟學家陸挺分析，美國對中國商品加徵10%或以上的關稅及其他新增的成本，將大幅削減有關「小額包裹」的運輸，料「小額包裹」貿易減少，將拖低今年中國GDP增長0.2個百分點，以及令中國出口增長率減少1.3個百分點。

增長或降0.2百分點

美國於當地時間周二 （4 日）起對華加徵10%關稅，小額包裹亦不再獲關稅豁免，且其包裹須繳付關稅。野村估計，拼多多（美：PDD）旗下Temu及內地服飾電商Shein等跨國電商平台，利用「小額包裹」免稅政策，於去年運送到美國的貨物總值達460億美元（約3588億港元）。

根據中國官方數據指出，去年有關的「小額包裹」出口貨品總值230億美元，但彭博分析，其貨品總值肯定為低估，因有企業將其商品大批送到墨西哥，再分批拆細至小型包裹並出口到美國。彭博指出，包裹貿易增長為中國和美國之間的貿易數據差距擴大的原因，因中國計算部分「小額包裹」的貨品總值，惟美國則沒有將其計算在內。而自2020年起，中國所公布出口美國的數據，超過美國公布來自中國的進口數據，而雙方數據的差距於去年擴大至860億美元。

順豐：內地或港包裹加收服務費

受新關稅政策影響部分物流公司已宣布提高運輸費，順豐國際於本周三（5日）宣布，將對所有由中國內地或香港的包裹，加收20元人民幣的清關綜合服務費，並收取30%的關稅保證金。

瑞穗：美降10年期債息 為人幣提供支持

另瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）稱特朗普關注將10年期債息降低，而非聯儲局政策利率，可能對美元產生負面影響，從而為包括人民幣在內的新興亞洲貨幣提供支持。