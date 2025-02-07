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比亞迪將推高階智駕 股價升逾一成

標籤：比亞迪

【明報專訊】根據內媒獲得的比亞迪（1211）邀請函，公司將於下周一（10日）晚上7時30分在深圳總部舉行「比亞迪智能化戰略發布會」，表示希望透過其輔助系統「天神之眼」，讓每個人都能輕鬆享受高階智能駕駛。

消息傳出後，車股及智能駕駛概念股集體上揚，比亞迪昨股價最高見316.4元，創1個月高，收報315.8元，升11.5%，成交56.72億元；提供自動駕駛解決方案及產品的知行汽車（1274）更大幅上漲22.4%，報21.55元，成交2.61億元。

「天神之眼」具無圖導航功能

邀請函中提到，「比亞迪天神之眼，開創智駕新時代，讓每一個人都能暢享高階智駕」。所謂「天神之眼」，是比亞迪自研的高階智能駕駛輔助系統，涵蓋設計開發和車載計算平台，而其硬件配置包括激光雷達和攝像頭等傳感器。這個系統的突出特點是其無圖城市導航（CNOA）功能，即依賴車輛自身的感知裝置來實時理解周圍環境。與傳統導航系統依賴高精度地圖不同，這項技術能在遇到突發情况或環境變化時，迅速調整路徑。

早在2023年7月，比亞迪在騰勢N7智能豪華SUV的發布會上介紹了「天神之眼」。隨後，騰勢Z9GT和仰望U8等車型也相繼搭載該系統。根據官網資料，騰勢N7的入場門檻為23.98萬元（人民幣，下同），而從比亞迪王朝網銷售事業部總經理路天昨日於微博發帖文提到「先試為快」，並分享了王朝系列配備「智駕」的秦系車型的照片，似乎暗示未來會推出智駕版；而秦PLUS DM-i榮耀版最低入場門檻為7.98萬元。