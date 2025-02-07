中海外上月物業銷售額升14%

中海外宏洋上月銷售跌6%

中海外更在北京和深圳出手共收購了兩幅地塊，權益建築面積約25.52萬平方米，權益土地出讓金約70.73億元。

至於專攻二三線城市的中海外宏洋（0081）銷售繼續下跌，1月份實現合約銷售額22.06億元，按年跌6.6%；截至1月底，累計認購未簽約額2.77億元。1月集團在江蘇省南通市新增1個項目，總樓面面積8.91萬平方米，總土地價格5.35億元。

央企保利置業（0119）1月實現合同銷售金額約48億元，較2024年1月的合同銷售額33億元，按年增31.25%，合同銷售面積約16.2萬平方米，按年增26.56%；合同銷售均價每平方米2.96萬元，按年增16.3%。

民營內房銷售繼續吹冷風，合景泰富（1813）公布，1月集團及合營企業、聯營公司預售額5.02億元，按年跌39.5%。集團及合營企業、聯營公司預售建築面積約1.19萬平方米，按跌跌79%。