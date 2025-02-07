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英倫銀行減息1/4厘 料需再減息兩次 兩委員支持減半厘 市場減息預期升溫

【明報專訊】英倫銀行貨幣政策委員會的9名委員昨以7票贊成，議決減息0.25厘，將基準利率下調至4.5厘。貨幣政策委員會內另有兩名外部委員，支持減息半厘，將基準利率降至4.25厘，反映英倫銀行內部較市場預期鴿派。這是此輪減息周期的第3次減息，利率降至2023年6月以來最低水平。儘管英倫銀行預期，未來只需再減息兩次，讓通脹恢復至2%目標。不過貨幣委員的鴿派投票取向，令市場上調對英倫銀行今年的減息預期。

英鎊兌美元跌約1% 低見1.2361

貨幣市場的數據顯示，交易員最新押注，英倫銀行將在今年底前再減息3次、每次四分之一厘的概率達八成。英鎊兌美元昨晚跌約1%，低見1.2361。英鎊兌港元在9.63算。

英倫銀行行長貝利（Andrew Bailey）表示，央行將密切關注英國經濟及全球發展，並採取「漸進和謹慎的方式進一步降低利率」，這有別於去年12月貨幣政策會議，貝利僅表示以「漸進」方式下調利率。資產管理公司安本（abrdn）經濟學家Luke Bartholomew稱，儘管央行上調了短期內的通脹預測，但仍有兩名貨幣政策委員支持一次過減息半厘，反映一些委員對經濟逆風的擔憂。

隨着英國近期經濟轉弱，英倫銀行將2025年的增長預測下調一半，預計今年經濟增長只有0.75%。由於憂慮財相李韻晴（Rachel Reeves）向企業加稅，加上美國總統特朗普的關稅措施可能觸發全球貿易戰，英國近期經濟停滯不前。英倫銀行已警告，英國第四季GDP可能收縮0.1%。

今年經濟增長預測削半至0.75%

不過經濟放緩之際，通脹短期內可能回升。英倫銀行預期，英國通脹率將由目前的2.5%，升至今年第三季的3.7%見頂，這通脹峰值預測，遠高於英倫銀行去年11月時預測的2.8%升幅，當中原因包括能源價格上漲，以及水費和交通費等將會上升。

英倫銀行預期，通脹要至2027年第四季才回落至2%目標，較此前預測遲6個月達標。不過該央行指出，過去兩年緊縮政策取得實質進展，較高的利率亦使長期通脹預期穩定，令央行得以「逐步撤回」部分貨幣政策限制。英倫銀行強調，以「逐步、謹慎的方式」進一步取消貨幣政策限制是「適當」的，並重申需在足夠長的時間內，保持政策的限制性，直至中期通脹可持續回落至2%目標。

彭博社分析，委員的投票結果被視為鴿派信號，但政策摘要的內容並未支持這一判斷，近期英國經濟及就業市場疲軟，似乎並未從根本上改變央行對通脹風險的評估。此外，英倫銀行表示，尚未清楚美國關稅政策將如何影響英國通脹，並表示全球關稅提升，可能會導致增長放緩，即使英國並非美國的加稅目標。

鷹派委員稱應加息至1厘 日圓見8周高

另外，日本央行鷹派委員田村直樹表示，日本央行須在2025財年下半年（即截至2026年首季）至少加息至1厘，以緩和物價上漲的壓力。他指出，考慮到物價上漲，即使將政策利率由目前的半厘水平，上調至0.75厘的1995年以來高位，實質利率仍將處於負值，因此日本央行須加息至中性水平，即至少1厘。日圓兌每美元昨曾升穿152，創8周高位；每百日圓兌港元漲至5.1算。

（綜合報道）

[國際金融]