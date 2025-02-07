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政府降借貸成本重點 美財長：更關注10年期債息

【明報專訊】美國財長貝森特（Scott Bessent）表示，特朗普政府在降低借貸成本方面的重點，是聚焦於美國10年期國債孳息率，而不是美聯儲的短期利率水平。他強調特朗普未呼籲美聯儲減息，並指美聯儲去年9月大刀闊斧減息半厘後，美國10年期國債孳息率顯著攀升。

強調特朗普未呼籲美聯儲減息

貝森特表示，對於美聯儲，「我只會談他們做了什麼，而不是我認為他們應做什麼」。美聯儲在1月底維持利率不變後，美國總統特朗普發帖抨擊美聯儲未能遏止物價飈升，但未有像其首個任期般，就利率政策向美聯儲施壓。聯儲局的短期利率，是貨幣市場的重要參考，而美國10年期國債孳息率則是30年期按揭利率及其他關鍵借貸利率的指標。美國10年期國債孳息率昨低見4.41厘，是去年12月以來低位。美股三大指數早段個別發展。

對於近期美國國債孳息率回落，貝森特稱債市意識到在特朗普領導下，能源價格將會更低，從而實現非通脹增長。政府正縮減規模、削減開支、提升效率，以進入良好的利率周期。貝森特重申透過擴大能源供應，可降低通脹水平。

對美國上班族來說，能源是衡量長期通脹預期可靠指標之一。貝森特說若能使汽油及取暖油的價格回落，消費者不止能省錢，對未來的樂觀情緒，也將有助他們從近年的高通脹中恢復過來。他說，特朗普認為，只要能源價格下降，減稅措施得以延長，而經濟得到鬆綁，利率及美元問題將迎刃而解。貝森特稱，新政府的目標，是透過資本支出及製造業崗位從海外回流，實現私營企業主導的增長。

（綜合報道）

[國際金融]