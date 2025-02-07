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馬士基料關稅戰沒大影響 今年貨櫃航運市場增長4%

【明報專訊】控制全球五分之一貨櫃運輸市場的航運巨擘馬士基 （丹麥：MAERSK-B）預期，關稅戰不會對貿易產生重大影響，由於全球消費者情緒及消費需求仍然較強，全球貨櫃航運市場繼2024年增長6%後，預計今年整體仍將增長4%。

馬士基曾預期2024年將面臨困難，但胡塞武裝向紅海施襲，導致運費飈升，最終使馬士基受惠。馬士基去年EBITDA增長26%至121.3億美元，預期今年EBITDA將介乎60億至90億美元，高於分析師平均預期的67億美元，推動馬士基股價昨最多升一成。

Nvidia昨早段升逾1%

此外，Nvidia（英偉達）（美：NVDA）合作伙伴超微電腦（美：SMCI）宣布，搭載Nvidia最先進Blackwell晶片的新型AI數據中心系統已準備出貨。超微電腦表示，搭載Blackwell圖形處理器（GPU）的伺服器，已達到「可全面量產」的水平，緩解市場對Nvidia供應鏈面臨瓶頸的擔憂。Nvidia周三股價急升5.4%，昨早段股價升逾1%。

另外，彭博社引述知情人士稱，日產準備結束與本田籌組聯合控股公司的談判，並尋找新的合作伙伴。消息指日產尋求與總部設在美國的科技企業合作；由於北美是日產的最重要市場，而汽車行業目前朝電動化及自動化的方向轉型，促使日產尋求與科技企業結盟。

（綜合報道）

[國際金融]