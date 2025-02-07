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葉創成：中美合作可共贏 舜宇大成交破頂

【明報專訊】港股在2003年4月至2007年10月曾出現大牛市，恒指由8331點在4年半內勁升逾2.8倍至31,958點，而且期內新股掛牌當日及跟着一段時間普遍長升長有，當年筆者往往全家總動員認購，部分更長線持有至今，賺得理想回報，當中，代表作之一是全球領先的綜合光學零件及產品生產商舜宇光學（2382），其2007年6月15日上市價為3.82元，2021年8月股價創歷史新高259.4元，曾較上市價3.82元上升逾66倍，跟着兩年多反覆回落，去年4月低見33.3元，過去10個月又顯著回升，昨日更以大成交破頂，單日勁升9.88%，收報79.5元，屬逾一年半高位，下文將就此詳細分析。

據報蘋果（美：AAPL）的M5晶片正式進入量產階段，將在今年下半年登場，預計由iPad Pro首發搭載，在本港上市的蘋果零部件供應商昨日股價普遍顯著向好，舜宇只屬其中一員，另一隻藍籌比亞迪電子（0285）股價便勁升19.57%，收報53.75元，表現更佳。

中美企業硬件軟件各擅勝場

蘋果作為全球最大市值上市公司之一，其產銷的iPhone及iPad等高端電子產品過去近20年全球熱賣，在筆者看來便是中美兩國企業合作共贏的成功例子，原因是蘋果等美國企業及舜宇、比亞迪電子等中國企業分別在軟件及硬件上各擅勝場，兩國企業合作生產才可以製造出全球暢銷的高端消費電子產品。

拜登在2021年1月上任美國總統後，對中國採取不友善的政策，結果上任僅7個月舜宇股價便由歷史高位259.4元急跌，至今市值仍蒸發三分之二。筆者期望，隨着特朗普上月再次入主白宮出任美國總統，中美關係可以改善，兩國企業積極合作共贏，為全球生產更佳的高端電子產品，而在此過程中，舜宇作為蘋果零部件供應商料可受惠，可望由盈利增長帶動股價上升。

[葉創成 創富倉]