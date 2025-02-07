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大馬經濟穩定 樓價升幅望勝去年

【明報專訊】馬來西亞2024年第3季樓價按季跌逾2%，按年計則仍錄升幅。儘管目前大馬樓市充滿挑戰，當地產業顧問公司CBRE/WTW認為，隨着馬來西亞經濟保持穩定增長，加上多個大型基建項目帶來的正面效應，2025年大馬樓價按年升幅有望勝去年。

馬來西亞國家房產資訊中心（NAPIC）的初步數據顯示，2024年第三季馬來西亞樓價指數（MHPI）按季跌2.4%，為繼2021年第三季後，再次錄得按季跌幅，但按年計微升0.4%至220.2點，第三季平均樓價由2024年第二季約48.7萬令吉，稍回落至約47.5萬令吉。至於各類住宅價格，去年第三季按年計排屋及半獨立屋的樓價均錄升幅，期內以半獨立屋的樓價升幅最大，第三季平均樓價按年升2.5%，至73.1萬令吉；同期排屋平均樓價為45.6萬令吉，按年升0.4%；獨立屋及公寓樓價按年計則錄跌幅，去年第三季公寓平均樓價按年微跌0.5%至37.1萬令吉；期內獨立屋樓價更按年跌1.2%，平均樓價約63.5萬令吉。

去年第三季樓價按年升0.4%

至於去年第三季整體住宅成交價及成交量，按年計均錄升幅。再參考NAPIC的數據，大馬去年第三季整體住宅成交量由2023年第三季的近6.9萬宗，升2.9%至近7.1萬宗；同期整體住宅成交額亦按年升1.3%至287.4億令吉，2023年第三季為283.6億令吉。該中心指出，去年第三季樓市交投向好，認為是基於政府利好經濟政策，支持當地經濟持續增長下，帶動樓市交投活動。

通脹維持 助利率保持穩定

PropertyGuru早前發表的報告指出，國際貨幣基金組織（IMF）預期去年環球貿易增長將提升至約3.3%水平，馬來西亞央行也預測當地經濟去年全年增長將介乎4%至5%，並料去年整體通脹可望維持於2%至3.5%水平，有助當地利率保持穩定，此等因素將有助穩定樓市。

事實上，馬來西亞央行自2023年5月再加息25點子後，至今維持利率不變。PropertyGuru馬來西亞區域經理蘇慶漢早前接受當地傳媒訪問時表示，儘管近期樓市充滿挑戰，但隨着利率趨於穩定、經濟保持增長，整體置業需求依然向好，加上政府大力推動大型基建發展，均對樓市帶來正面支持。

多項大型基建發展 支持樓市向好

展望2025年樓市，CBRE/WTW最近發表的報告，也基於當地經濟向好，再加上政府積極發展大型基建項目，而看好今年大馬樓市前景。該公司董事總經理譚家良早前表示，儘管今年環球經濟存在不確定因素，但預期大馬經濟可保持穩定增長，加上政府推動多個大型基建項目發展，如檳城交通大藍圖、東岸鐵路、柔新捷運和泛婆羅洲大道等，將支持今年樓市表現向好。

該公司研究與諮詢副董事瑪麗庫里安稱，大馬樓市經過2023年及2024年的復蘇過渡期後，預計今年樓價升幅有望較去年高，尤其看好當地的有地住宅價格表現。

馬來西亞房屋及地方政府部長倪可敏近日指出，2024年大馬的房地產交易額較2023年有所增長，相信是受到低利率、積極的投資者情緒和日益穩定的經濟前景等因素推動，預期隨着2025年預算推出的各種利好措施，將有助增強本地和外國投資者對大馬房地產市場的信心。

事實上，來自海外的需求確有望提升，鑑於去年馬來西亞政府放寬了第二家園的申請條件，有望吸引更多海外買家投資大馬樓市。近年不乏馬來西亞樓盤來港展銷，如位於馬來西亞沙巴首府哥打京那巴魯市（Kota Kinabalu）的Jesselton Twin Towers 天璽168，項目由Jesselton Group發展，屋苑提供泳池、健身室、按摩池、舞蹈室、宴會廳及空中花園等設施，而單位戶型方面提供開放式、1房至3房選擇，單位面積介乎649至2041方呎，售價約由74.2萬令吉起。

明報記者 劉敬華

[環球樓市]