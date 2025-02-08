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港股升破21000 成交2463億兩月高 匯豐料DeepSeek引發中國股市追落後

標籤：經濟

【明報專訊】港股市場繼續發酵DeepSeek效應，恒指昨最多升逾300點，升穿21,000點大關 ，收市再創近4個月高位。科指升近2%，跑贏大市，科指由低位已反彈逾20%，踏入技術性牛市。匯豐環球研究發表報告指出，DeepSeek料成今年中國股市重新估值催化劑，中國與新興市場之間的估值差距將縮小，令外資流入回升。大市成交大增至逾2400億元，創近兩個月最多，但北水淨流入就縮減至約10億元。

匯豐報告指出，DeepSeek的發展引起全球關注，重新確認中國持續創新的能力，相信可誘導市場重估中國股市。目前滬深300指數的市盈率與中國創新指數（China's innovation index）之間相關度較低，僅為0.39，顯示A股市場尚未反映中國不斷提高的創新能力。中國股市估值較新興市場低約20%，較過去20年歷史水平低1個標準差（見圖），但報告認為，這種情况將會改變，中國與新興市場之間的估值差距將會縮小，外國資金流入將會回升。

稱股市未反映創新能力提高

報告指出，外資在去年11月美國總統大選後出現約72億美元的淨流出中資股，意味他們已拋售了自去年9月24日以來所購入約68%的資產，相信外資進一步流出空間有限。報告又指美國對中國商品加徵10%關稅在市場預期之內，亦解釋為何中國市場對關稅似乎已「去敏感化」，並認為每增加10個百分點的關稅，只會令滬深300指數成分股淨利潤減少約0.5%。

港股方面，恒指昨低開33點，最多曾跌85點，其後走勢掉頭向上，一度轉升322點，高見21,213點，收報21,133點，升241點，是去年10月10日後收市新高。國指升1.2%、科指彈升1.8%，兩者同創4個月新高。科指由1月13日收市低位4221點計，已累升近22%（見圖），超越低位反彈兩成的技術牛市界線。昨日大市成交增至2463億元，是去年12月10日後最多。不過，北水淨流入只有10.67億元，較上日減少88%，是2月5日後最少。

科指不足1個月累升22% 進技術牛市

汽車股表現突出，吉利（0175）飈8%，為表現最好藍籌；小米（1810）、比亞迪（1211）齊升逾4%；理想汽車（2015）急升7.6%；長汽（2333）升5.3%。春節期間內地餐飲業迎來「開門紅」，商務部數據顯示，今年春節1月28日至31日重點零售和餐飲業銷售額按年增5.4%。餐飲股做好，績後獲大行調升目標價的百勝中國（9987）升半成；海底撈（6862）、九毛九（9922）升逾3%；呷哺呷哺（0520）升逾4%（見表）。

據報黑芝麻國際（2533）晶片已被比亞迪採用，股價曾升最多55.5%，一度觸發市場波動調節機而進入5分鐘冷靜期，收市升近38%。

黃國英資產管理創辦人黃國英稱，DeepSeek令市場氣氛好轉，一方面紓緩芯片出口管制問題，其次是市場對「國進民退」憂慮下降，民企「發威」利好市場情緒。同時美國向多國加徵關稅，對面向消費者的美國品牌有一定影響，用家紛紛找尋替代品。預期港股續向好，不排除上試22,000點。

明報記者